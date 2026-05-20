miércoles 20  de  mayo 2026
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Encarcelan a exarquero de la selección de fútbol de Irán, reporta su esposa

Mohammad Rashid Mazaheri, quien fuera portero de la selección nacional de Irán, había criticado a comienzos de año al entonces líder supremo Alí Jamenei

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

ATTA KENARE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El exarquero de la selección nacional de fútbol iraní, Mohammad Rashid Mazaheri, ha sido encarcelado en su país después de publicar a principios de este año un mensaje muy crítico con el entonces líder supremo Alí Jamenei, denunció públicamente su esposa.

La agencia de noticias Mizan, del poder judicial iraní, confirmó que Mazaheri se encuentra bajo arresto y señaló que había sido detenido después de intentar cruzar ilegalmente la frontera para salir del país.

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Mazaheri, tres veces internacional con Irán en categoría absoluta, formó parte del plantel convocado para el Mundial de Rusia 2018, pero su carrera con la selección estuvo casi por completo a la sombra del hombre que durante años fue el guardameta titular intocable del equipo, Alireza Beiranvand.

En febrero, después de las protestas masivas en enero y antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, publicó un mensaje en Instagram en el que calificaba al anciano líder supremo Alí Jamenei de "capítulo oscuro y pasajero" de la historia de su país.

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Alí Jamenei murió en un ataque aéreo de la operación de Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Según la web de información IranWire, que tiene su sede fuera del país persa, la casa de Mazaheri fue registrada el 25 de febrero.

La esposa del futbolista, Maryam Abdollahi, escribió el martes en Instagram que su marido estaba ahora en prisión "en un aislamiento muy duro" en Urmia, en el noroeste de Irán.

"Rashid siempre ha defendido lo que creía que era lo correcto. Ahora está pagando el precio de esa valentía con un encarcelamiento en régimen de aislamiento", explicó.

Según la agencia Mizan este miércoles, Mazaheri fue arrestado "después de intentar abandonar el país ilegalmente por la frontera occidental de Irán, cambiando su apariencia y sobornando a agentes fronterizos".

El mundo del fútbol en Irán está en los últimos meses bajo escrutinio, en vísperas de la disputa del Mundial masculino de fútbol, donde sus primeros partidos en la fase de grupos están previstos en Estados Unidos.

Caso de Karimi

Este mismo mes, las autoridades iraníes anunciaron la incautación de bienes del excapitán de la selección Ali Karimi, que está exiliado y es un férreo detractor de la República Islámica.

Voria Ghafouri, otro exfutbolista de la selección de Irán, fue detenido durante las protestas antigubernamentales de 2022, durante el Mundial de Catar de ese año. Miembro de la minoría kurda-iraní, había denunciado la dureza de la represión contra los manifestantes.

FUENTE: AFP

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