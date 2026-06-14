Trump postula para dirigir la Inteligencia de EEUU al fiscal que imputó al "Niño Guerrero" y a Maduro

Jay Clayton, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

WASHINGTON.- El presidente de EEUU , Donald Trump , postuló ante el Senado a Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, como futuro director de Inteligencia Nacional que maneja la CIA y el FBI entre otras agencias claves para la seguridad estadounidense.

Trump informó de la nominación de Clayton el jueves 11 de junio, tras el ataque conjunto, anunciado por el gobierno de EEUU, contra Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, fundador y principal cabecilla del Tren de Aragua de Venezuela , catalogado como organización terrorista designada y vinculada con operaciones de narcotráfico por EEUU, que opera en América Latina.

Narcoterrorismo EEUU afirma que la muerte del jefe del Tren de Aragua "envía un mensaje claro a América Latina"

Clayton, como fiscal, acusó en febrero pasado al 'Niño Guerrero' de dirigir la organización criminal transnacional implicada en narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas en perjuicio de la seguridad de EEUU. Y también presentó cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración en el narcotráfico y otros delitos, quienes fueron capturados en Venezuela y se encuentran procesados por la justicia estadounidense.

Nuevo jefe de Inteligencia Nacional

"Me complace anunciar la nominación de Jay Clayton —una figura sumamente respetada, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), exdirector de Sullivan & Cromwell y actual Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York— para ocupar el cargo de próximo director de Inteligencia Nacional", escribió Trump en su red Truth Social.

"Pocas personas en el ámbito jurídico gozan de tanto respeto como Jay. Insto al Senado de los Estados Unidos a confirmar a Jay lo antes posible", señaló el presidente de EEUU en su mensaje.

Además de firmar los cargos contra el “Niño Guerrero” y el dictador venezolano y su esposa, Clayton también intervino en el proceso contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el fallecido Jeffrey Epstein, detenido por cargos de delitos sexuales, se informó.

En septiembre de 2025, Clayton dijo en un discurso que tenía dos prioridades: los cárteles de la droga y la violencia armada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2065135197318709636&partner=&hide_thread=false JUST IN: President Trump has nominated Jay Clayton, the current U.S. Attorney for the Southern District of New York, to serve as the next Director of National Intelligence (DNI). pic.twitter.com/CvygBB9rT9 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 11, 2026

Tren de Aragua, objetivo de EEUU

El Tren de Aragua, formado en 2014 en la cárcel venezolana Tocorón, en el centro del país, reportó actividades criminales en ocho países de la región, según investigaciones realizadas tras la evasión de la cárcel de tres de sus más importantes cabecillas.

Según reportes, EEUU señala como lugarteniente de Guerrero a Johan Petrica, evadido también de Tocorón, y como conexión de la organización criminal Tren de Aragua en el estado Bolívar, una rica zona minera en el sur de Venezuela.

También identifica a Juancho, un excapataz de minas legales de origen colombiano, que tenía liderazgo entre los trabajadores y que luego se convirtió en un "pran".

Ambos operaban en La Claritas, enclave de importantes yacimientos de oro y donde se llevó a cabo la operación conjunta de fuerzas militares de EEUU y de Venezuela que dio muerte al “Niño Guerrero”.

Hasta la fecha no se ha suministrado información oficial sobre el paradero de los dos últimos.

FUENTE: Con información Donald J. Trump red X, EFE, eluniversal.com.mx