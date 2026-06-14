domingo 14  de  junio 2026
Opinión

El reflejo de los tiempos

La Junta Militar de Barrigones que los desgobierna, el clan de Castro y el segundón son los únicos obstáculos entre esos cautivos y la libertad, la prosperidad y la felicidad

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Diario las Américas | Omar Sixto
Por Omar Sixto

Hace unos días salió el "puesto a dedo" Miguel Díaz-Contados a balbucear sobre "nuevas" medidas económicas. Ya ni se peina el individuo; se me pareció al doctor Brown de Regreso al futuro.

El doctor era un genio; este es un burro. Un burro asesino. El doctor regresaba al futuro; este mantiene a Cuba sin futuro.

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Llevan sesenta y siete años hablando de nuevas medidas económicas. Que ahora sí, con esas nuevas disposiciones, harán funcionar lo que es disfuncional por naturaleza.

Mientras el esperpento balbucea, millones de cautivos de esa pobre isla siguen intentando dormir y amaneciendo con hambre, a oscuras, sucios, abandonados y sin esperanzas.

La Junta Militar de Barrigones que los desgobierna, el clan de Castro y el segundón son los únicos obstáculos entre esos cautivos y la libertad, la prosperidad y la felicidad. Barrerlos para siempre —de la manera que sea— es la solución a esta dolorosa catástrofe final.

Justicia y castigo, ni más ni menos.

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