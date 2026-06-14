El reflejo de los tiempos

Hace unos días salió el "puesto a dedo" Miguel Díaz-Contados a balbucear sobre "nuevas" medidas económicas. Ya ni se peina el individuo; se me pareció al doctor Brown de Regreso al futuro.

El doctor era un genio; este es un burro. Un burro asesino. El doctor regresaba al futuro; este mantiene a Cuba sin futuro.

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Llevan sesenta y siete años hablando de nuevas medidas económicas. Que ahora sí, con esas nuevas disposiciones, harán funcionar lo que es disfuncional por naturaleza.

Mientras el esperpento balbucea, millones de cautivos de esa pobre isla siguen intentando dormir y amaneciendo con hambre, a oscuras, sucios, abandonados y sin esperanzas.

La Junta Militar de Barrigones que los desgobierna, el clan de Castro y el segundón son los únicos obstáculos entre esos cautivos y la libertad, la prosperidad y la felicidad. Barrerlos para siempre —de la manera que sea— es la solución a esta dolorosa catástrofe final.

Justicia y castigo, ni más ni menos.