Meditación especial para hoy: Una mujer, una lágrima y un puñado de Cuba

Sobre el exilio, la memoria y el amor indestructible a Cuba, inspirada en la imagen de Celia Cruz recogiendo la tierra que nunca dejó de amar.

Hay imágenes que trascienden el alma. Otras, en cambio, contienen una historia entera. La fotografía de Celia Cruz inclinándose para recoger un puñado de tierra cubana en Guantánamo es una de ellas.

Allí no vemos únicamente a una artista célebre; vemos a una hija de Cuba reencontrándose, aunque fuera por un momento, con la tierra que amó toda su vida.

A veces la tragedia de un pueblo puede resumirse en un gesto. Una mujer que conquistó el mundo con su voz se inclina ante la tierra de la que fue separada. Una artista que llenó estadios y escenarios internacionales se muestra vulnerable ante aquello que ni la fama ni el éxito pudieron reemplazar: La patria ausente.

Aquel puñado de tierra simboliza a todos los que murieron soñando con regresar…