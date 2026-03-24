La lucha del Comité Nacional Republicano por la Seguridad Electoral llega a la Corte Suprema

Cuando los estadounidenses votan, deben tener la certeza de que su voto es seguro y es contado correctamente. Cada vez que se contabiliza un voto ilegal o no elegible, se diluye el valor del voto de los ciudadanos estadounidenses que cumplen con la ley.

Sin embargo, los intentos deliberados de la extrema izquierda por desmantelar las salvaguardas de sentido común, así como la incapacidad de muchos funcionarios electorales para proteger exclusivamente los votos legítimos, han socavado la confianza en nuestras elecciones. Esto es inaceptable, y es la razón por la cual el Comité Nacional Republicano está luchando en múltiples frentes para proteger el voto.

Basándonos en el éxito logrado en 2024, año en el que el RNC, gracias al liderazgo de Michael Whatley y Lara Trump, implementó un programa nacional de integridad electoral, nuestro equipo de abogados, personal de campo y expertos en elecciones, trabaja a diario preparándose, de cara a las elecciones de medio término.

Esta semana, estaremos llevando esa batalla ante la Corte Suprema, que ha accedido a examinar el caso histórico “Watson v. RNC”.

El estado de Mississippi actualmente acepta y contabiliza las boletas enviadas por correo que se reciben hasta cinco días después del Día de las Elecciones. No es el único caso. Otros 16 estados también contabilizan las boletas por correo recibidas después del Día de las Elecciones, una práctica que viola la ley federal, socava la confianza en nuestros comicios y permite que los resultados se retrasen, a veces durante semanas, después de que los votantes ya se han pronunciado.

En 2024, el RNC presentó una demanda para anular la ley de Mississippi. Nuestro argumento es sencillo: desde hace más de un siglo, la ley federal establece que existe un Día de las Elecciones a nivel nacional para la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia. El Congreso estipuló específicamente que dicho día es el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Contabilizar las boletas recibidas después de esa fecha constituye una violación de la ley.

El año pasado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor del RNC al confirmar que la ley federal exige que, para que sean válidas, las boletas enviadas por correo deben recibirse a más tardar el Día de las Elecciones. Ahora, estamos solicitando a la Corte Suprema que ratifique esa decisión.

Si bien el RNC ha tardado más de dos años en llevar este caso ante la Corte Suprema, este es solo un ejemplo de cómo nuestro programa de integridad electoral lucha durante todo el año, y no únicamente el Día de las Elecciones, haciendo que sea más fácil votar y más difícil cometer fraude.

Actualmente, el RNC participa en más de 120 casos relacionados con la integridad electoral en más de 30 estados de todo el país. Nuestros abogados han iniciado y respaldado casos que abarcan desde cambios ilegales y de última hora en el diseño de las boletas de voto, hasta la garantía de paridad entre los funcionarios de mesa, republicanos y demócratas.

No obstante, para salvaguardar nuestras elecciones, nos centramos en cuatro áreas clave: defender las leyes de identificación de votantes, asegurar el voto por correo allí donde se utilice, impedir que los no ciudadanos voten y exigir responsabilidades a los estados cuando no logran mantener registros de votantes precisos. Se trata de políticas de sentido común que garantizan que solo los votantes estadounidenses elegibles decidan el resultado de nuestras elecciones. Y en el RNC, estamos ganando estas batallas.

Tan solo desde principios de 2025, hemos frustrado un intento de los demócratas en la ciudad de Nueva York de permitir que 800.000 no ciudadanos pudieran votar; hemos enviado nuestra solicitud de registros más extensa hasta la fecha, a 48 estados, con el fin de asegurar que estén depurando sus padrones electorales; hemos logrado victorias al defender las leyes de integridad electoral en Texas, Georgia y Carolina del Norte frente a ataques de la extrema izquierda; y estamos luchando en las cortes para preservar las salvaguardas del voto por correo en Pensilvania.

Estos esfuerzos se alinean estrechamente con la Ley SAVE America, el proyecto de ley respaldado por el Presidente Trump que establecería protecciones a nivel nacional para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar en las elecciones de los Estados Unidos. Esta legislación codificaría políticas de sentido común, apoyadas por más del 80 por ciento de los estadounidenses, tales como la exigencia de identificación del votante y la prueba de ciudadanía al registrarse para votar. Y mientras los republicanos luchan para lograr la aprobación de este proyecto de ley, prácticamente todos los demócratas en el Congreso luchan con uñas y dientes para bloquearlo.

Si queremos elecciones justas y seguras, el Día de las Elecciones debería significar exactamente lo que indica su nombre. En el caso “Watson v. RNC”, el Comité Nacional Republicano aboga por hacer cumplir la ley, poner fin a la confusión generada por elecciones que se prolongan durante semanas, y asegurar que solo se cuenten los votos válidos.