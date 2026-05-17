China ante el colapso iraní: una palanca que se rompe

La narrativa dominante en los primeros días de la Operación Epic Fury coloca a China como el gran perdedor geopolítico del posible fin del régimen islámico iraní. Es una lectura que contiene verdad parcial, pero falla en identificar dónde está el riesgo real para Beijing.

Arabia Saudí, no Irán, es el centro de gravedad chino en Oriente Medio. Riad es el mayor proveedor histórico de crudo a China, con una participación cercana al 20% de las importaciones totales.

La inversión china acumulada en Arabia Saudí en los últimos cinco años supera los $43.000 millones de dólares, concentrada en energía e infraestructura. Las empresas estatales chinas que operan en dólares redujeron su exposición al petróleo iraní para evitar sanciones secundarias estadounidenses. Por lo tanto, el volumen directo es marginal. Irán no es un pilar energético para China, sino una palanca diplomática indirecta.

Esa palanca funciona en dos sentidos, primero, con la dependencia del régimen iraní respecto a Beijing otorga a China influencia sobre la conducta diplomática de Teherán. En segundo término, la capacidad de amenaza del régimen, con sus servidores intermediarios y su ideología revolucionaria, mantiene a las monarquías del Golfo en una posición de necesidad de mediadores. China explotó esa geometría con precisión en 2023, cuando auspició la restauración de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán. Esa fue la expresión más sofisticada de la palanca iraní en manos chinas.

Si el régimen cae, esa palanca específica desaparece. Pero aquí la narrativa dominante comete su error más grave, y no es subestimar a Irán, sino ignorar el Estrecho de Ormuz.

El riesgo central para China no es bilateral sino sistémico. Aproximadamente el 80% del petróleo que transita hacia China, Japón y Corea del Sur pasa por el Estrecho de Ormuz. La pregunta estratégicamente relevante no es si China pierde a Teherán como socio, sino qué ocurre con el tránsito energético del Indo-Pacífico durante la ventana de fragmentación del mando iraní. Un régimen en colapso no cae de forma ordenada. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el Ejército de la República Islámica de Irán operaron históricamente con cadenas de mando diferenciadas. Facciones con control territorial parcial sobre la costa del Golfo, sin interlocutor central que las discipline, representan un riesgo de perturbación del estrecho que ningún actor externo puede neutralizar a corto plazo. Ese escenario no produce un perdedor chino en términos diplomáticos, sino una crisis de tránsito energético que golpea a toda Asia oriental en simultáneo.

En ese marco, la isla de Kharg adquiere relevancia propia. Esta procesa un 90% de las exportaciones petroleras iraníes y su destrucción o captura durante el conflicto, independientemente del resultado político final, retira del mercado global un volumen de crudo suficiente para mover precios de forma significativa. Esto afecta a China no como cliente de Irán sino como economía dependiente de energía importada a precios estables.

La omisión más llamativa en el análisis convencional es Qatar. Doha comparte el yacimiento North Field/South Pars con Irán, este es el mayor reservorio de gas natural del mundo, al tiempo que el emirato es simultáneamente el mayor exportador mundial de GNL y sede de la base aérea estadounidense de Al Udeid. Qatar sostuvo durante toda la Operación Epic Fury una narrativa dual como canal de comunicación con Teherán ante Washington y socio energético indispensable para Europa y Asia. Un Irán en transición altera la dinámica de explotación compartida del yacimiento y coloca a Qatar en una posición de ventaja estructural que Beijing no puede ignorar.

La adaptabilidad histórica china ante cambios de régimen en socios estratégicos existe y no debe subestimarse. Beijing mantuvo relaciones funcionales con la dinastía Pahlavi antes de 1979 y reconstruyó su relación con Teherán después de la Revolución, a pesar de que el régimen khomeinista inicialmente clasificó a China junto a Estados Unidos como enemigo. Una transición hacia un Irán posislámico no cierra permanentemente la puerta china; la complica y la demora.

Pero la variable tiempo importa. Durante el período de vacío de poder, de semanas o meses con el mando fragmentado, control territorial disputado y la IRGC operando autónomamente en zonas costeras; China enfrenta un riesgo que no puede gestionar con instrumentos diplomáticos, porque no hay con quién negociar. Solo está la geografía de un estrecho con 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto por el que transita el grueso del suministro energético del continente más poblado del mundo.

El análisis correcto no es que China pierde una ficha en el tablero de Oriente Medio, sino que la desestabilización iraní abre una ventana de vulnerabilidad energética sistémica para Asia oriental que ninguna diversificación de proveedores, con Rusia, Canadá o Venezuela, compensa en el corto plazo porque el problema no es el origen del crudo sino su ruta de tránsito.

Esa es la pérdida real para Beijing, es el control sobre una variable geográfica que hasta ahora operaba bajo un régimen predecible, por corrupto e ineficiente que fuera.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas