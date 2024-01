Lo moral es educar a la juventud en una sexualidad responsable

Por ejemplo, el principio que reza “Toda persona tiene derecho a contraer o no matrimonio civil y a disolver dicha unión y a establecer otras formas de convivencia sexual”, es bien controvertido en varios países. El discurso de iglesias y personas está dirigido a una familia y a una pareja que en realidad no existen. La verdad, en cuanto a matrimonio, es que la inmensa mayoría vive en unión libre y no podemos seguir ignorando a estas parejas y familias.