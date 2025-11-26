miércoles 26  de  noviembre 2025
ANÁLISIS

¡Más loco será usted!

Pese a que ha caído en cierto desuso en el mundo de la psiquiatría, la sabiduría popular rehúsa a abandonar el término loco, y sus respectivas clasificaciones, para manejar mejor el flagelo

Omar Estacio.

Omar Estacio.

Diario las Américas | OMAR ESTACIO Z.
Por OMAR ESTACIO Z.

El tema no es para reír, aunque en muchos casos la locura ajena provoque carcajadas.

Pese a que ha caído en cierto desuso en el mundo de la psiquiatría, la sabiduría popular rehúsa a abandonar el término loco, y sus respectivas clasificaciones, para manejar mejor el flagelo.

Lee además
remodelar o vender: ¿que conviene mas en el mercado actual?
RECOMENDACIONES

Remodelar o vender: ¿qué conviene más en el mercado actual?
la brecha que crea oportunidades
OPINIÓN

La brecha que crea oportunidades

Es que no hace falta saber tocar el violín ni ser un virtuoso del piano, para apreciar que determinada orquesta desafina y que sus integrantes, auténticos intérpretes de “Los Maestros Cantores de Núremberg” estarían mejor clasificados en una de esas bandas buscadas por Interpol.

Entremos en las clasificaciones correspondientes:

“Loco de Cabuyita”, para aquellos casos que obligan a encadenar al afectado de una de las patas de su cama clínica.

“Loco de Brinquito”, de acuerdo con las crisis diplomáticas, familiares, colectivas, sociales, que desencadenen su coprolalia, vulgaridad, su maltrato a excompañeras –permanentes o supernumerarias– a excolaboradores, excompinches, jefes de Estado vecinos, exaliados y hasta con miembros de la realeza.

“Loquito”, así, en diminutivo, que se asimila a lo que los especialistas clasifican como pacientes borderline, de la más alta peligrosidad, porque son capaces de mimetizar sus dislates y hacerlos aparecer como geniales, hasta que desencadenan tragedias tumultuarias.

“Loco de metra”, “De bola” –de bola de basketball, no se piense mal– “Loco de Chimenea” son otras de las elaboraciones populares según los matices de frecuencia, furia, redondez absoluta de la chaladura o la compulsión por consumir bebidas gaseosas, conjuntamente con fármacos, patentados y no patentados, con o sin recetas médicas, para tratar de disimular esa madre de filtración en la azotea hasta la madrugada, para acabar por despertarse al mediodía de la siguiente voladora.

“Loco de la Cabeza”, es aporte científico de los compatriotas margariteños, estado Nueva Esparta, Venezuela, que más allá de la aparente redundancia o cacofonía, enfatiza que llegó la hora de llamar al 911.

“La fuerza del loco” es, quizá, una de las expresiones más agudas que hay que abonar al ingenio popular. Es sabido que para dominar la ira de un individuo calificado como “de metra” se necesitan diez mozalbetes muy vigorosos, sin importar que el infeliz tenga la talla, peso y contextura de un jinete de caballos de carrera. En el mundo de la política, “La fuerza del loco”, se manifiesta con cierta originalidad, irreverencia, extroversión, que algunos electores –para su desdicha– confunden con la genialidad y el carisma. Allí reside la explicación de la pasajera popularidad de algunos locos de carretera, chabacanos, incendiarios, en sus papeles de fundadores de sectas, vendedores de productos contra la calvicie, de promotores de fórmulas mágicas para hacer grande un país o hacerlo grande de nuevo.

La distinción entre la inocente locura que demanda una camisa de fuerza, de la que constituye un caso de criminalidad lombrosiana que debe ser remitida a las colonias móviles de El Dorado, Venezuela o a la temible SuperMex, de Florence, Colorado, EEUU, ha generado verdaderos quebraderos de cabeza a los gerentes de manicomios.

Pero en ese particular, nuestros modestos loqueros, también superan con holgura a los más reputados criminólogos. ¿Loco? increpa la gente llana a quienes alegan demencia para quedar impunes. Para evitar semejantes artimañas la sabiduría popular ha elaborado su propio “locómetro”: Si de manera pública, notoria, recurrente, un caballero o una dama, no ha dado manifestaciones de coprofagia he aquí el dictamen inapelable: No es loco o loca, nada, sino que busca pasar como tal, con el objeto de sacar ventaja, varios milloncejos, preferentemente.

Nos venían a la memoria las anteriores consideraciones, ahora que el mundo de la política ha presenciado, sin mayor estupefacción, por cierto, los insultos intercambiados entre quien para muchos —el cronista, incluido, porque también le metemos a la demencia— es el Salvador del Planeta y su más irrestricta seguidora, al menos, hasta minutos o quizás milésimas de segundos previos de una trifulca.

-Loca ¿Yo? Tal vez tenga usted razón, Señor mío –le replicó la matrona sin titubeo ni propósito de enmienda-- De otra forma no habría sido, la suscrita, la incondicional servidora e imitadora, de alguien que, como usted, no “aguanta ni un encefalograma".

Y a continuación, hoy, Día de Acción de Gracias, tiene la palabra el lector, siempre sensato.

Te puede interesar

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

La transición sostenible [I]. La violencia pasiva

¡Miami sí puede eliminar los impuestos sobre la vivienda primaria!

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Seguros de vivienda en Florida se recuperan. 
ALIVIO

Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.   video
TRAGEDIA

Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad