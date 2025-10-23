viernes 24  de  octubre 2025
OPINIÓN

OpenAI es el nuevo IBM: las empresas compran tranquilidad, no tecnología

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

Durante décadas, las decisiones tecnológicas en las grandes empresas se rigieron por una lógica conservadora disfrazada de criterio técnico. En los años dorados de la computación corporativa, IBM se convirtió en el sinónimo de garantía. Comprar IBM era, más que una decisión tecnológica, una póliza de seguro para los responsables de sistemas: si algo salía mal, nadie los culparía, porque compraron lo más reconocido y serio, a pesar de ser lo más caro. Aquella frase que circulaba en los pasillos, “nadie fue despedido por comprar IBM”, reflejaba una regla tácita que aún sobrevive: la responsabilidad individual se disuelve cuando se elige lo que todos eligen.

Ese patrón, que parecía un resabio del siglo XX, está hoy más vivo que nunca en el mundo de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial (IA). A pesar del auge de modelos open source que ofrecen buenos resultados y mayor flexibilidad, las grandes compañías confían su infraestructura cognitiva a nombres que les suenan conocidos y tranquilizadores: OpenAI, Google y Anthropic. La confianza ya no se construye tanto en base al rendimiento técnico, como en la comodidad psicológica de no ir contra la corriente. No importa que un modelo open source funcione bien, tampoco es relevante que cueste menos. Importa que si todo falla, al menos nadie dirá que fue una decisión temeraria. Importa la cobertura simbólica que da para trabajar con marcas dominantes.

Lee además
Google anuncia fondos para inteligencia artificial en Miami Dade College.
INVERSIÓN

Google destina $2 millones para potenciar enseñanza de IA en Miami Dade College
Martin Luther King Jr. saluda a sus seguidores el 28 de agosto de 1963 en el Paseo Nacional en Washington durante la “Marcha en Washington por el empleo y la libertad” en la que King pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño”, que movilizó a los partidarios contra la segregación y dio impulso a la Ley de derechos civiles de 1964
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OpenAI detiene videos de Martin Luther King tras indignación por deepfakes

Este comportamiento, profundamente humano, tiene implicancias estratégicas. Para el ecosistema de modelos de lenguaje, consolida un oligopolio de facto. Todos los demás, incluidos los modelos chinos, quedan fuera del tablero. Ni siquiera el bajo precio o la potencia técnica pueden competir cuando lo que se valora es la tranquilidad. Y en el caso de los modelos de China, la sospecha política los hace aún menos viables. Si ya es difícil confiar en algo open source en un entorno empresarial, es directamente impensable confiar en algo open source que además proviene de un país que no se percibe como confiable. Así, la posibilidad de que esos modelos entren a competir en Occidente se desvanece antes de empezar.

Sin embargo, este ciclo tendrá un punto de inflexión. Por ahora, quienes toman las decisiones son personas. Humanos que temen equivocarse y se protegen detrás de lo conocido repitiendo fórmulas heredadas. Pero si en algún momento la elección de los modelos de lenguaje queda en manos de las mismas inteligencias artificiales, el patrón se quebrará. Porque una IA no teme ser despedida y no necesita quedar bien con su jefe. El prestigio de una marca no sirve de guía, sino por parámetros de eficiencia, seguridad, costo y compatibilidad. Y si ese es el caso, ¿a qué modelo preferirá esa inteligencia? ¿Elegirá el que fue construido con más datos? ¿El más rápido? ¿El más transparente? ¿O, simplemente, el que más se le parezca?

Lo curioso es que, en ese futuro, la IA que decida será una IA entrenada por las mismas compañías en las que hoy confían ciegamente. La pregunta es si confiarán incluso cuando esa IA tome decisiones que los humanos jamás se hubieran atrevido. Porque en ese momento ya no habrá IBM que los salve.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

La trampa de la inteligencia artificial corporativa

Álvaro Uribe es inocente: se les cayó el montaje

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania