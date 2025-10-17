viernes 17  de  octubre 2025
¿Quién es el general 🇺🇸 'Raizin' Caine, quien tiene al Cartel de Miraflores en la mira?

El general de Cuarto Estrellas de la Fuerza Aérea de los EEUU, John Daniel Caine, es el oficial de más alto rango y principal asesor militar del Presidente

X / Pedro Mario Burelli
Diario las Américas | Pedro Burelli
Por Pedro Burelli

El General de Cuarto Estrellas de la Fuerza Aérea de los EEUU, John Daniel Caine, cuyo apodo es ‘Raizin’, es el 22º Jefe del Estado Mayor Conjunto, el oficial militar de más alto rango del país y el principal asesor militar del Presidente, el Secretario de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional.

Antes de convertirse en Jefe el 11 de abril de 2025, el general Caine fue el Director Asociado de Asuntos Militares de la Agencia Central de Inteligencia @CIA

Lee además
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el Emir de Catar, Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, junto con otros líderes, posan para una foto en la cumbre de Gaza en Sharm El-Sheikh el 13 de octubre de 2025.
Firma de acuerdo

Trump declara que "la guerra en Gaza ha terminado" y ahora "tenemos paz en Medio Oriente"
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

El general Caine ha servido en una amplia gama de asignaciones operativas, de personal y conjuntas, principalmente como piloto de combate del F-16, oficial de armas, miembro del personal de la Casa Blanca y oficial de operaciones especiales. Lideró la Operación Resolución Inherente contra el Estado Islámico y la Operación Martillo de Medianoche contra las instalaciones nucleares del régimen Iraní.

Fue Caine quien le preparó al Presidente Trump un plan con respecto al Cartel del los Soles con objetivos definidos e inamovibles y plazo cierto. Es Caine quien lo está ejecutando con precisión milimétrica, coordinándose directamente con el Presidente y su equipo de Seguridad Nacional. Los alcances de esta operación van más allá de salir de los narcos que secuestran a Venezuela e inclusive más allá del Hemisferio Occidental que ha sido definido, finalmente, como área vital para la seguridad nacional de los EU.UU. Se pretende mostrar al mundo una nueva manera de emplear el poder bélico superior bajo una nueva doctrina del @DeptofWar

Maduro y cia. son en cierto modo los conejillos de India de esta nueva y letal doctrina ¿Lo habrán entendido ya los militares venezolanos y sus familiares?

La guerra avisada SÍ mata a narcos soldados que además validan fraudes electorales.

Nota: Para saber más del Gral. Caine, vale la pena leer como @POTUS

@realDonaldTrump lo describió hace unos días en un discurso en la Knéset, el parlamento de Israel . (Ver imágenes).

Biografía oficial aquí: https://af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/2942633/john-d-caine/

FUENTE: Pedro Mario Bruelli @pburelli

