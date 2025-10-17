La Esquinita de Reme

*La recepción a Donald Trump al llegar a Israel fue extraordinaria. Haber logrado lo impensable -con el acuerdo de paz entre Israel y Hamás- lo hace la figura más popular que jamás haya existido en esa área. Las gorras de “Make Israel Great Again” se veían en la plaza mientras hablaba!

*El senador Ted Cruz dio su apoyo al candidato a alcalde de Miami, Emilio González. Con este son tres importantes figuras del Partido Republicano que le dan su bendición. El gobernador Ron DeSantis, el senador Rick Scott y ahora el senador cubanoamericano Cruz.

JUSTICIA Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

*El Premio Nobel de La Paz fue concedido este año a una extraordinaria líder: La patriota venezolana María Corina Machado, quien lleva 25 años luchando contra Chávez y Maduro en su Venezuela amada. Es una mujer brillante quien tiene la elegancia de mencionar al presidente Trump en su mensaje de agradecimiento. El premio será entregado en Oslo en diciembre. Dios quiera que María Corina pueda ir a recibirlo personalmente.

*El terrible George Soros acaba de hacer una donación gigante para ayudar a Gavin Newsom a ganar la Pruepesta 50, que podría eliminar varios escaños republicanos en el Congreso. Esto pudiese darle el triunfo a los demócrata en la Cámara de Representantes.

*A Claudia Sheinbaum de México parece le molestó el premio Nobel de La Paz otorgado a María Corina Machado. Cuando un periodista le preguntó su opinión dijo con cara de estreñimiento que no tenía comentario alguno. Mucho peor que AMLO. ¡Envidiosa trasnochada!

*El preso político cubano José Daniel Ferrer llegó a Miami con su esposa e hijos. José Daniel pasó muchos años en las terribles cárceles cubanas y pudo finalmente salir al exilio. Le deseamos tranquilidad, felicidad y la posibilidad de regresar algún día a una Cuba libre del comunismo.

*La Cámara de Comercio del Gran Miami, que ahora preside Madeline Pumariega, la Presidente del Miami Dade College, organizó una bella ceremonia para premiar a Benjamín León de León Medical, con el galardón “Sand in my Shoes”. He estado en muchos de estas premiaciones a través de los años, pero posiblemente esta haya sido una de las más merecidas. Allí estaba reunido todo el clan León y los representantes de las instituciones que han sido beneficiadas por la generosidad de León y su familia. Felicidades de nuevo al futuro Embajador americano en España.

*US Travel and Leisure publicó su selección de las cinco ciudades más bellas de Europa. En primer lugar Florencia, en Italia, seguida de Granada, Sevilla, en España, Istanbul en Turquía y finalmente Roma, en Italia.

*La Gran Gala del Baptist Health Foundation se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Miami Beach Convention Center. La fiesta es de tuxedo para los caballeros y contará con la actuación de la estrella internacional Luis Fonsi.

*Una nueva encuesta difundida este fin de semana confirma que el comunista Mandani sigue al frente de la contienda por la alcaldía de la gran Manzana, seguido por el exgobernador Cuomo y en último lugar el republicano Curtis Sliwa. Si este último se retirara de la contienda, Cuomo tendría una gran oportunidad de derrotar al comunista. Aunque Cuomo no es un angelito, lo necesitamos para derrotar a un diablo y una verdadera desgracia para Nueva York. Vamos a ver si alguien le hace ver la realidad de la vid a Sliwa.

*Trump anunció que nombrará a Antifa como organización terrorista extranjera. Está bueno ya que Antifa trate de crear el caos en nuestro país.

*La comparecencia de Pam Bondi en el Congreso fue sensacional. Puso a cada senador que trataba de insultarla o hacerle la vida miserable en su lugar. Es rápida, inteligente y audaz.

*La lucha de la formidable Elise Stefanik para derrotar a la actual gobernadora de New York, en las elecciones del año próximo, está “al rojo vivo”. Las últimas encuestas dan un empate técnico y los expertos aseguran que de conocerse ampliamente la agenda de las dos, la Stefanik ganaría fácilmente.

*Leticia James fue encausada por un Gran Jurado y su caso es algo de estudio. ¡Fraude!. No hay duda que el karma existe.

*El presidente Trump otorgó a Charlie Kirk el mayor reconocimiento que concede este país: la medalla presidencial de la libertad. Un emotivo acto al que asistió la viuda de Charlie.

*Están en plena sala de concierto y una orquesta filarmónica interpreta una pieza magistral. La esposa codea a su marido y le dice: “Qué grosero el señor que está a mi lado. ¡Está dormido y roncando!”, El esposo contesta: - “¿Y para eso me despertaste?”.