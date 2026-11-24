El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), escucha al máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, durante una recepción de la FIFA en la Torre Trump de Nueva York, el 17 de julio de 2026.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , agradeció este martes el apoyo de Gianni Infantino , el cuestionado mandatario de la FIFA, para la designación de su país como uno de los anfitriones del Mundial femenino de 2031.

"Gracias a Gianni Infantino, y a su gran equipo, por trabajar para traer el torneo a Estados Unidos", publicó Trump en redes sociales un día después del anuncio oficial de la FIFA.

La candidatura de Estados Unidos, compartida con México, Costa Rica y Jamaica, era la única que se había presentado para albergar el Mundial femenino de 2031, el primero que se ampliará a 48 selecciones.

La imagen muestra el trofeo de la Copa Mundial femenina de la FIFA para su edición de Brasil 2027, el 12 de noviembre de 2026. BRUNO KAIUCA / AFP

Este martes, Estados Unidos también fue confirmado como sede de la Copa América 2028.

El gigante norteamericano se mantiene así como epicentro de los grandes certámenes futbolísticos tras la organización este año del Mundial masculino junto a México y Canadá, que Trump describió el martes como "el más exitoso de la historia".

"Ningún país está mejor posicionado que Estados Unidos para ser sede del evento deportivo femenino más grande de la historia", recalcó el dirigente.

El certamen "traerá un impacto económico generacional a Estados Unidos, hará crecer el deporte del fútbol en todo nuestro país y en el mundo, y mostrará la excepcionalidad de Estados Unidos", auguró.

A lo largo de los últimos años, Trump e Infantino no han ocultado su gran sintonía personal.

Reelección y polémica

Infantino, quien el pasado diciembre le otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, afronta ahora el proceso de reelección a la presidencia del organismo en marzo próximo frente a otros dos candidatos: el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

La autoridad de Infantino ha quedado dañada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

La fuerte oposición encontrada terminó haciendo naufragar su plan, pero el dirigente italo-suizo sigue contando con importantes apoyos para la reelección, incluido el de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El principal crítico del mandamás, sin embargo, ha sido la poderosa UEFA, que expresó su apoyo a Diallo para que asuma el cargo.

FUENTE: Con información de AFP