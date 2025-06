Sin comunicación no hay pareja

Para que una pareja funcione y cree vínculos afectivos, la comunicación es fundamental. O sea, su pareja es la persona más importante en su vida, y la que va a llenar sus necesidades emocionales. Si usted no tiene comunicación con su pareja, usted no tiene pareja.

La definición de pareja es un espacio de comunicación de emociones y sentimientos. Si usted no tiene ese espacio con su pareja, o lo ha perdido, tiene que buscar ayuda profesional urgentemente. Y si él no quiere ir, vaya usted, porque eso no lo aguanta nadie. El peligro es grande: un matrimonio donde nadie es feliz. ¿Está claro?

Para fortalecer los vínculos afectivos es imprescindible que se comunique con su pareja, que pueda hablar, abrir su corazón y ser usted mismo. Por tanto, tiene que ser su mejor amigo y la persona a la que le cuente todo, cualquier problema que esté pasando o les esté afectando.

Es cierto que hay cosas que todo el mundo tiene derecho a callar, porque no quiere hablarlas con nadie. Eso hay que respetarlo, pero no puede ser el día a día. Se supone que su pareja debe saber lo que a usted le pasa y estar cerca en todo momento. Lo contrario habla de que ahí no hay pareja.

Pero, ¿qué son los vínculos? Es la relación que tiene con otro. Eso crea algo que lo ata y convierte a esa persona en importante y necesaria para usted, para desahogarse con lo bueno y lo malo, en el camino a lograr los sueños.

Por ejemplo, si usted es una cantante frustrada y quisiera cantar, pero ni siquiera se lo dice a su marido, porque a él no le gusta. Hay gente que paga a un profesor solamente porque le gusta cantar, y quiere hacerlo bien cuando va a una fiesta con unos amigos. Hay quienes incluso pagan a un profesor para que le monte canciones, aunque no vayan a cantar en público. Es como su hobby, algo que anhela. Por eso, lo comparte con su pareja, y entre los dos deberían ayudarse.

Estamos claros: si su pareja no lo apoya en su sueño, si no le gusta lo que a usted le gusta (no tiene que ser todo, pero sí algunas cosas), piénselo bien antes de casarse. Porque vivir muchos años al lado de una persona con cosas en común es lo que crea vínculos afectivos.

