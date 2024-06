Sin plan B

¿Por qué has venido con tanta gente?, le preguntaba un Fidel Castro contrariado en mayo de 1990 a Konstantín Katuschev, el jefe de la delegación soviética que como todos los años aterrizaba en La Habana a negociar el intercambio comercial entre ambos países. Entonces fue el ruso el confundido, no era posible que Fidel no entendiera que esta vez llegaban para terminar con todo y además a imponerle el pago de la deuda de quince mil cuatrocientos millones de rublos que habían acumulado en 30 años de desigual cooperación. Pero ¡oh sorpresa!, los soviéticos no solo venían a cobrar por primera vez, también querían que los pagos fueran en dólares.