La libertad de Cuba sigue siendo importante para Estados Unidos

Miami-Dade alberga una de las comunidades cubanoamericanas más grandes de Estados Unidos, pero este 20 de mayo muchos estadounidenses no recordarán que alguna vez fue el Día de la Independencia de Cuba.

Eso importa porque la historia de Cuba también se convirtió en parte de la historia de Estados Unidos.

Mucho antes de la revolución de 1959, Cuba y Estados Unidos mantenían una de las relaciones más cercanas del hemisferio. Sus economías, culturas y familias estaban profundamente conectadas. Cuba no era un país lejano para los estadounidenses, sino un vecino natural a solo 90 millas de Florida.

Todo cambió con Fidel Castro. Su régimen comunista se alineó con la Unión Soviética y convirtió a Cuba en un centro de exportación del autoritarismo de izquierda y del antiamericanismo en América Latina.

Las consecuencias no se quedaron en la isla. Durante décadas, el castrismo ayudó a expandir movimientos que debilitaron instituciones, promovieron corrupción, narcotráfico, colapso económico y abrieron espacio para la influencia de China, Rusia e Irán en la región.

Muchos estadounidenses ven hoy el caos fronterizo, el tráfico humano, el fentanilo y los regímenes antiestadounidenses como problemas separados. No lo son. Gran parte de la inestabilidad hemisférica comenzó con la exportación del castrismo después de 1959.

Por eso Cuba no es solo un tema cubano; también es un tema de interés nacional para Estados Unidos.

Los cubanoamericanos entienden esto mejor que nadie porque lo vivieron. Llegaron a Estados Unidos comprendiendo las consecuencias del comunismo y ayudaron a construir en Miami-Dade una comunidad definida por patriotismo, emprendimiento, fe, familia y movilidad social.

La historia cubanoamericana no es solo una historia de exilio. Es también una de las mayores afirmaciones del Sueño Americano en la historia moderna.

Este 20 de mayo, vale la pena recordar que Cuba alguna vez fue uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en el hemisferio. Y que, con libertad restaurada, algún día podría volver a serlo.