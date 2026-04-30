Trump promete un nuevo amanecer para Cuba

El Equus asinus es un animal doméstico, diseminado por el mundo con más de 185 razas y más de 40 millones de ejemplares. Este es muy inteligente, trabajador, humilde y valiente, tan corajudo que es capaz de enfrentarse a linces y pumas para defender al rebaño a su cuidado. Siendo uno de los animales más vilipendiados por la humanidad; quienes usan su nombre para ofender a otras personas, llamándoles burro.

El burro es también conocido por asno, pollino, borrico y jumento. Al menos en la lengua española, todos estos sinónimos exponen un concepto despectivo sobre las personas, como pocos inteligentes, rudas o tontas. Incluso existen frases humillantes tales como “caerse del burro”, “burro de carga”, “no ver tres en un burro”, “cuando se cae el burro, se le dan los palos”.

Al parecer, la aversión contra el burro conlleva una relación política ideológica, en este siglo y el anterior hubo una exacerbación del odio a la enseñanza judeo-cristiana y los pasajes que comentaban sobre la buenaza del burro: Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino y el asno que habló y salvó a su dueño, un profeta.

Por supuesto, la izquierda radical ha tratado de apropiarse de muchas historias bíblicas y las presentan en su nuevo enfoque de la construcción del paraíso terrenal. Por esto al no poder destruir algunos símbolos cristianos, los hicieron propios; pero en otra conceptualización, por ejemplos: la paloma de Cristojesús o la de Noé, inclusive el arcoíris posdiluviano.

Del mismo modo con el cuidado animal, elevando al animal por encima o en igualdad con el humano, haciéndolo sujeto de derecho. Cuando desde hace siglo estaba en los escritos sagrados un respeto por la salud del animal sin perder la objetividad de que es un objeto, tanto en los Diez Mandamientos y el libro los Proverbios (12: 10).

El presidente Donald Trump enarbola las banderas de la libertad y los derechos humanos fundamentales en su administración y, sobre todo, rescatar la libertad religiosa para su pueblo. Oraciones en su propia oficina presidencial, la presencia de la Biblia en las bibliotecas escolares y la libertad de expresión en su uso amplio en los templos intensificaron el odio de la izquierda radical.

El presidente Trump, al restablecer los objetivos de la enseñanza judeo-cristiana y cimentar la cultura occidental y abril la nación a los brazos de Cristo Rey, la izquierda radical se desequilibró y aumentó su odio fanático y ha intentado matar al presidente al menos en tres ocasiones.

Aquel fanatismo de los radicales izquierdistas en busca del magnicidio de Trump, aún no han concluido con sus deseos malévolos, ya que el presidente estadounidense al hablar que Cuba será la próxima, que le sería un honor tomar Cuba y entregar la promesa pública de un nuevo amanecer para Cuba. Este es el último poderoso bastión del ateísmo en el hemisferio occidental y donde pervive por el terror de Estado una sociedad secular destructora de la cultura occidental.

El régimen de Castro Díaz-Canel finalizó arrogantemente sus negociaciones con la administración estadounidense, ha aumentado su verborragia belicosa contra EEUU y fanfarronea con ganar militarmente e incluso ante la periodista NBC News también lo manifestó; por su forma despótica y vanidosa, la periodista le preguntó tres veces por el mismo tema e hizo hincapié en la situación del narcodictador Nicolás Maduro y el descabezamiento total de los líderes del régimen iraní.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, más reciente dio una respuesta clara, concreta y contundente al régimen castrocomunista en una entrevista con Trey Yingst de la televisión Fox News.

Secretario Rubio: Bueno, Cuba es dos cosas en este momento. En primer lugar, es un Estado fallido. En realidad no tiene una economía real, por lo que su población vive en una miseria extrema y tampoco goza de libertades políticas. Y, en segundo lugar, es un país que acoge a adversarios y competidores. Los chinos, los rusos y otros utilizan habitualmente a Cuba...

Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba. La primera es el colapso total, de nuevo, no por culpa nuestra. La razón por la que la economía de Cuba lleva mucho tiempo colapsando es porque el marxismo..., no funciona, ... Solo les importa el control.

Así que o bien la situación empeora mucho más y se derrumba, lo cual es malo para nuestro país. Un colapso humanitario a 90 millas de nuestras costas, (...), no es algo bueno para EEUU.

La otra posibilidad es que la situación mejore. Pero para que mejore, necesitan reformas económicas muy sustanciales y serias. Esas reformas económicas serias son imposibles con esta gente al mando. No puede suceder.

Estas personas al mando no solo son incompetentes en materia económica. Han extendido la alfombra roja a los adversarios de EEUU para que operen dentro del territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad. No vamos a permitir que un ejército extranjero, ni un aparato de inteligencia o de seguridad, opere con impunidad a 90 millas de las costas de Estados Unidos. Eso no va a suceder con el presidente Trump.