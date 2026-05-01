Jóvenes líderes latinoamericanos constatan en Miami la cruda realidad de la dictadura cubana

Becarios del Instituto para la Libertad en las Américas recorren el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.

MIAMI. - Para cimentar la defensa de la democracia en el continente, veintiséis jóvenes líderes de la primera promoción del Instituto para la Libertad en las Américas constataron de primera mano las crudas consecuencias del totalitarismo en Cuba, mediante desgarradores testimonios de exiliados y exprisioneros políticos.

Los becarios visitaron el miércoles la sede del Museo Americano de la Diáspora Cubana y escucharon relatos directos sobre la represión en la isla. El nuevo instituto fue inaugurado oficialmente durante una ceremonia realizada el martes en la icónica Torre de la Libertad en el centro de Miami.

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Al dirigirse al grupo, el expreso político José Daniel Ferrer comparó las cárceles cubanas con los campos de concentración de la Alemania nazi. "Son infiernos en la tierra", afirmó, tras detallar que los reclusos sobreviven con apenas un litro y medio de agua al día bajo un sistema diseñado para destruir su salud física y mental.

Por su parte, el periodista Mario Pentón describió al régimen como un aparato en fase terminal que ha perdido el control de la seguridad ciudadana. “La seguridad ciudadana era uno de los pilares del régimen: hoy no hay seguridad y hay mucha droga en las calles”, subrayó el comunicador.

A esta postura se sumó Marcell Felipe, presidente del museo, quien enfatizó el alto costo de la disidencia. Según Felipe, hacer oposición en Cuba equivale a poner en riesgo la vida propia y el bienestar familiar frente a una estructura de inteligencia implacable.

A su vez, María Werlao, directora de Archivo Cuba, catalogó al gobierno de la isla como la dictadura más larga y sangrienta del hemisferio occidental.

De acuerdo con sus palabras, “Cuba ha sembrado una percepción distinta ante el mundo, muy diferente a lo que hoy ustedes han podido conocer [dijo a los becarios]. Su premisa [del régimen]: echarle la culpa a Donald Trump y a Estados Unidos”.

En opinión de Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, “el exilio cubano es incomprendido en América Latina. El exilio ha escalado posiciones importantes en EEUU. No se puede subestimar el nacionalismo como motor del pueblo cubano en este país”.

Y sumó que, desde su perspectiva, “es un error pensar que este movimiento, representado en el exilio, no va a triunfar algún día. Hoy estamos más cerca de lograr la libertad de nuestro pueblo”.

Alerta para las democracias latinoamericanas

El impacto de estas historias resonó profundamente en el grupo, entre quienes se cuentan legisladores y funcionarios gubernamentales de sus respectivos países.

El diputado chileno Benjamín Moreno subrayó la vulnerabilidad de las instituciones libres. Moreno advirtió que la pérdida de la prosperidad ocurre de forma paulatina, por lo cual ninguna nación escapa a la amenaza de la tiranía si descuida sus bases democráticas.

"Es un bien que tenemos que cuidarlo, cultivarlo y protegerlo", sentenció el parlamentario.

En la misma línea, la congresista peruana Rosangella Barbarán contrastó la retórica oficial del régimen con la crudeza de los hechos. Barbarán recordó el azote del terrorismo en Perú e hizo un llamado a evitar que América Latina normalice los abusos de poder.

Asimismo, Ricardo Godoy, diputado de El Salvador, fue tajante al señalar el desenlace de los modelos totalitarios. Para Godoy, la exportación del comunismo desde La Habana solo conduce “a la muerte y la destrucción material”.

Panel Museo Americano Diaspora Cubana Instituto para la Libertad de las Americas Panel de expertos en temas cubanos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana D. CASTROPÉ

Compromiso con la libertad

Al finalizar el recorrido, Salma Agüero, ministra de la Juventud de Paraguay, apeló a la empatía de los actores políticos globales.

Agüero exigió a las autoridades del mundo entero dar mayor visibilidad a los derechos arrebatados al pueblo de la isla.

"Toca el corazón, el alma, y realmente nos interpela", confesó la ministra, quien expresó su deseo de que la libertad de Cuba se materialice pronto y deje de ser únicamente un anhelo del exilio.

Recordatorio y resiliencia

La visita a las instalaciones del museo potenció el impacto de los testimonios orales al sumergir a los visitantes en la crudeza de la historia.

A través de la exhibición permanente "La Experiencia Cubana", los jóvenes líderes caminaron entre recreaciones de celdas carcelarias y muros de fusilamiento, elementos visuales que documentan la brutalidad castrista y rinden tributo al sacrificio de miles de opositores.

Este acercamiento a la memoria histórica incluyó además el análisis de las complejas estructuras represivas que sostienen al régimen.

Mediante exposiciones documentales que identifican a las figuras clave del poder político y militar en la isla, los becarios comprobaron que el deterioro de las libertades civiles no es producto del azar, sino el resultado de un aparato de inteligencia diseñado para asfixiar a la disidencia.

Frente a este sombrío panorama, las salas de la institución también ofrecieron a los legisladores una perspectiva de esperanza sustentada en la resiliencia del exilio.

Las muestras sobre los aportes y el éxito de la diáspora en territorio estadounidense sirvieron como recordatorio de que, a pesar de la opresión prolongada, la vocación democrática de los ciudadanos logra sobreponerse a las tiranías.