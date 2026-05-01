viernes 1  de  mayo 2026
Medida

Trump tiene planes para retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

La decisión de retirar a 5.000 efectivos activos de las fuerzas armadas estadounidenses de Alemania está siendo planeada por el Pentágono

Soldados estadounidenses realizan ejercicios en Alemania.&nbsp;

Soldados estadounidenses realizan ejercicios en Alemania. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono citados por diversos medios locales.

La decisión de retirar a 5.000 efectivos activos de las fuerzas armadas estadounidenses de Alemania está siendo planeada por el Pentágono, de acuerdo con dichos funcionarios.

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36,000 soldados estadounidenses en Alemania

Esta acción también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al republicano de haber sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave de ese país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Ayer, Trump advirtió a Merz que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y poner fin a la guerra en Ucrania, que de "interferir" en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EEUU en la guerra contra Irán y de creer "que está bien que Irán tenga un arma nuclear", además de recalcar que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!".

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo cambió de opinión y ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin comunicar previamente a sus socios de la OTAN.

La falta de ayuda ocurre pese a que los países europeos son los que más utilizan el estrecho de Ormuz para abastecerse de petróleo.

FUENTE: Con información de EFE

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