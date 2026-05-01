viernes 1  de  mayo 2026
¿Política?

León XIV nombra obispo en Virginia Occidental a un migrante salvadoreño crítico de Trump

Evelio Menjívar Ayala se desempeñó hasta ahora como obispo auxiliar en Washington. El papa lo designó en reemplazo de Mark Edward Brennan

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El papa León XIV nombró este viernes al salvadoreño Evelio Menjívar Ayala, quien vivió como indocumentado en Estados Unidos, tras llegar en 1990, y ha sido crítico de las políticas migratorias del presidente, Donald Trump, como nuevo obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental.

La decisión de León XIV se produce después de que el obispo Mark Edward Brennan dejara el cargo tras presentar su renuncia por edad, conforme a lo establecido por el derecho canónico, que fija en 75 años la edad de retiro de los obispos.

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Evelio Menjívar Ayala, de 56 años, fue designado en el cargo de acuerdo con un comunicado del Vaticano y se desempeñó hasta ahora como obispo auxiliar en Washington.

El salvadoreño relató en entrevistas con medios católicos como el Catholic Standard cómo migró a Estados Unidos en 1990 debido a la pobreza, en medio del conflicto armado interno en su país, que dejó más de 75.000 muertos entre 1980 y 1992.

El nuevo obispo se estableció en Washington, donde inició su camino hacia el sacerdocio y estudió Filosofía y Teología en instituciones religiosas, hasta que fue ordenado sacerdote en 2004.

Políticas migratorias

Menjívar Ayala es descrito por medios estadounidenses como crítico de las políticas migratorias impulsadas durante la Administración de Donald Trump, en particular aquellas orientadas al endurecimiento de las deportaciones y el control fronterizo.

Según estos reportes, cuestiona el enfoque que asocia la migración irregular con la criminalidad.

Durante sus 20 años de servicio religioso, Evelio Menjívar Ayala ha desarrollado la mayor parte de su ministerio en comunidades hispanas y migrantes en la capital estadounidense y sus alrededores, donde se ha desempeñado como párroco y formador, además de asumir responsabilidades diocesanas.

En 2022 fue nombrado obispo auxiliar de Washington, hasta su reciente designación como obispo titular de la diócesis de Wheeling-Charleston, en un estado de 1,8 millones de habitantes donde cerca del 6 % de la población es católica.

El nombramiento de León XIV se produce dos semanas después de que criticara al mandatario por la guerra en Irán y Trump respondió y lo calificó de "débil" por cuestionar la actuación militar estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE

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