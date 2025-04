Vacune a sus hijos, pero con cuidado

Muchos médicos no están de acuerdo con algunas vacunas, sobre todo después de lo que pasó con la famosa inyección contra el Covid-19. Esa dejó problemas, porque usaba ARN mensajero, un sistema que nunca había sido aceptado. Eso no era una vacuna tradicional, y hubo muertes, mucha gente sufrió las consecuencias.

Entonces, realmente entiendo el miedo que tenemos hoy a las vacunas. Claro, no podemos decir que todas son iguales y hacen daño, aunque hay gente a la que no le gusta ninguna. Por ejemplo, a médicos como mi marido.

Él tiene dos hijos, ya adultos, pero de pequeños nunca los vacunó. Mi marido no cree en las vacunas y dice que crean muchos problemas. Sus hijos crecieron sanos. Como vivían en EEUU, le dijeron que se vacunaban o no podrían entrar a la escuela. Él dijo entonces que llevaría a su abogado. Tan pronto eso pasó, les dejaron ir al colegio.

Los hijos de mi marido estudiaron en escuelas privadas en EEUU y nunca se vacunaron de nada. Y están vivos. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con que no se vacune a nadie de nada.

Por ejemplo, me parece bien que se haga contra el sarampión y otras enfermedades que se habían controlado, con muchos niños salvados. A mí me pusieron todas las vacunas, y estoy viva y suelta. Pero otros niños han tenido problemas.

Creo que debemos ponerles vacunas, pero con cuidado. Y seguir teniéndole miedo a “vacunas” que no son vacunas. Entonces, tenga cuidado, no abuse de ellas, no se las ponga todas juntas a sus hijos. No sé por qué agarran a un muchachito y le meten un montón. Lo mejor es ponérselas poco a poco, para que el organismo pueda reaccionar.

Vacune a su hijo, sí, pero con cuidado. Esa es mi recomendación, porque también es exponerlo a una enfermedad que más o menos puede evitarse. Ese es mi concepto, pero usted no se lleve por mí, no se lleve por nadie y haga lo que he hecho yo: lea, busque, investigue y tome su propia decisión.

www.DraNancy.com