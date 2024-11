VenAmérica: El lenguaje de los gobernantes

En un país donde la claque militar apoya a un grupo de delincuentes para que “gobiernen” y roben a sus anchas, que ya no manda divisiones ni batallones para la defensa del país sino que dirige negocios turbios; que no cuenta cañones ni fusiles sino la cantidad de dinero mal habido; donde se nombran Ministros a convictos y confesos públicos, y donde los gobernantes se burlan y se ríen de su pueblo y del mundo al hacer afirmaciones de que en Venezuela no existen presos políticos, es el colmo de la desvergüenza y el sarcasmo y una demostración palpable de lo extenso y profundo de la descomposición moral que corroe el alma nacional.