Oposición mantiene protesta tras la detención del principal rival de Erdogan

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, dijo este lunes 24 de marzo que al menos 1.100 personas han sido detenidas en los últimos días en el marco de las manifestaciones.

Activistas opositores mantienen ocupada la plaza de Saraçhane, en el centro de Estambul, en una concentración indefinida. Este lunes, el presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgür Özel, acudió nuevamente al lugar de la manifestación y exhortó a los simpatizantes de Ekrem Imamoglu a continuar con la movilización.

"No podemos dejar esta plaza a nadie. Estamos donde tenemos que estar", expresó Özel. Pese a la prohibición de las protestas que han hecho las autoridades, el dirigente convocó a una nueva manifestación.

Asimismo, Özgür Özel llamó a no marchar hasta la plaza Taksim, la más emblemática de Estambul, luego de que miles de estudiantes se concentraran en el barrio de Besiktas y propusieran la posibilidad de ocupar la plaza Taksim en la tarde de este lunes. Exhortó a los opositores a "no dividir fuerzas".

El popular alcalde Ekrem Imamoglu, de 53 años, era considerado por muchos como el único político capaz de derrotar en las urnas a Erdogan, que lleva más de dos décadas en el poder.

En solo cuatro días pasó de ser alcalde de Estambul, cargo que lanzó el ascenso político de Erdogan décadas antes, a ser detenido, interrogado, encarcelado y despojado del cargo, a raíz de una investigación por supuesta corrupción. Fue destituido el domingo 23 de marzo.

A pesar de la persecución, el rival de Erdogan fue elegido el domingo con 15 millones de votos y por abrumadora mayoría candidato del CHP, principal partido de la oposición, para las elecciones presidenciales de 2028.

Desde la cárcel, Imamoglu calificó las medidas judiciales en su contra de una "ejecución" política realizada "sin juicio" previo.

"Llevo una camisa blanca que no podrán manchar. Tengo un brazo fuerte que no podrán torcer. No retrocederé ni un milímetro. "¡Ganaré esta guerra!", aseveró el opositor.

Erdogan acusa a la oposición

"Cesen de perturbar la paz de nuestros conciudadanos con sus provocaciones", dijo el presidente turco este lunes dirigiéndose a la oposición en un discurso televisado.

Y añadió: "No jueguen con los nervios de la Nación. No lancen contra nuestra policía a las organizaciones marginales de izquierda", afirmó.

Ante las masivas protestas, las autoridades turcas intentaron cerrar más de 700 cuentas en X, informó el domingo la plataforma. Por otra parte, se mantiene la huelga en varias universidades de Estambul y, en particular, en la Universidad Técnica de Oriente Próximo (METU), así como en universidades de Ankara, Bursa y Esmirna.

En medio del conflicto, grupos de contramanifestantes atacaron a los estudiantes y se han producido algunos heridos. Las autoridades cerraron las puertas de los edificios en el campus de Macka de la Universidad Técnica de Estambul para evitar la marcha de los estudiantes, pero éstos han salido por las ventanas.

De acuerdo con la asociación turca de defensa de derechos humanos MLSA, 10 periodistas turcos, entre ellos un fotógrafo de AFP, fueron arrestados este lunes en sus domicilios en Estambul e Izmir (oeste), la tercera ciudad del país, por "cubrir las protestas".

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP