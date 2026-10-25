domingo 25  de  octubre 2026
EL SALVADOR

Presidente Bukele desmiente la muerte de sus cuatro militares desaparecidos en Haití

Bukele endureció su postura contra los grupos armados de Haití. Advirtió que desmantelará a las bandas criminales si no liberan a los soldados capturados.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió categóricamente los reportes periodísticos que daban por muertos a los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos, tras una emboscada perpetrada por bandas armadas en Haití.

Bukele aseguró que los restos mortales entregados por una organización no gubernamental en la terminal aérea no corresponden al personal militar de su país, precisando que pertenecen a un menor de edad, a un individuo de complexión física distinta y a una persona con uniforme militar de otra nación.

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Los militares salvadoreños permanecen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, fecha en que el vehículo blindado en el que se desplazaban de regreso a su base fue atacado por estructuras criminales en las inmediaciones de la capital haitiana. Ante la emergencia, el gobierno salvadoreño desplegó tropas de fuerzas especiales en la zona de Plaine du Cul-de-Sac para intensificar las labores de rastreo y rescate.

En relación con los avances del caso, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado este domingo en el que precisó que no se encuentra en posición de confirmar que los restos recuperados pertenezcan al personal desaparecido, ratificando su compromiso de divulgar únicamente información debidamente verificada.

Por su parte, el mandatario salvadoreño endureció su postura hacia los grupos armados haitianos, advirtiendo a través de sus canales oficiales que desmantelará a las bandas criminales si no liberan a los efectivos cautivos. La operación de búsqueda ha sumado además el respaldo estratégico del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien confirmó contactos bilaterales para aportar apoyo logístico y de inteligencia.

La crisis se desarrolla en medio del complejo escenario de seguridad que atraviesa la nación caribeña, donde la violencia de las pandillas mantiene desbordada a la policía local. En este contexto, la GSF continúa con el despliegue gradual de sus tropas multinacionales para intentar contener el avance del crimen organizado y restablecer el orden en el territorio haitiano.

Respecto a los documentos de identificación hallados junto a los restos entregados, la GSF aclaró en su comunicado dominical que las credenciales mostradas en imágenes corresponden a un soldado de la delegación de Chad, confirmando que dicho efectivo los había traspapelado previamente y que se encuentra en perfecto estado junto a su unidad.

FUENTE: Con información de AFP

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