Inicia en Miami el juicio contra pastor acusado de conspirar en el magnicidio del expresidente de Haití

MIAMI.- Comenzó este lunes en Miami el juicio contra Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico del sur de Florida con doble nacionalidad haitiana y estadounidense, acusado de conspirar para matar o secuestrar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado en 2021, durante un atentado en el que participaron mercenarios.

Sanon, quien se declaró no culpable y se enfrenta a una posible cadena perpetua, aspiraba a sustituir a Moïse, según la Fiscalía.

Florida Comparecen en una corte de Miami 18 acusados por el asesinato del presidente Haití

La Fiscalía acusa a Sanon de buscar el poder en Haití

La jueza federal Jacqueline Becerra, quien preside la selección del jurado, rechazó el jueves pasado la petición de la defensa para aplazar nuevamente un juicio que, en principio, estaba previsto para marzo de 2023.

Según la acusación, el complot fue planeado y financiado desde el sur de Florida, donde Sanon se reunió en abril de 2021 con otros conspiradores para hablar de un "cambio de régimen" en Haití.

En mayo de ese año, encargó equipamiento para su "fuerza militar privada", de la que formaba parte una veintena de colombianos con formación militar.

A mediados de junio, los conspiradores dejaron de respaldar a Sanon y apostaron por otro posible sucesor de Moïse.

La Fiscalía sostiene que buscaban instalar a una persona de su elección para obtener posteriormente contratos lucrativos del Gobierno de Haití.

Moïse fue asesinado en su residencia

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, a los 53 años, en su residencia de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe, cuando un grupo de exmilitares colombianos irrumpió en la vivienda y lo mató a tiros en su dormitorio.

Su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

La policía haitiana detuvo rápidamente a una cuarentena de sospechosos, entre ellos una veintena de mercenarios colombianos. Sin embargo, la investigación no avanzó debido a las deficiencias del sistema judicial haitiano.

La Justicia estadounidense, que tiene competencia para procesar los complots urdidos en su territorio, imputó a 11 personas por su implicación en el asesinato.

Otros 18 acusados fueron trasladados a Miami

La semana pasada, agentes estadounidenses trasladaron desde Haití a Miami a otros 18 acusados vinculados con el magnicidio: 17 ciudadanos colombianos y el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, confirmó el traslado y señaló que los sospechosos fueron llevados en un avión militar desde Haití para enfrentar la justicia estadounidense.

Entre los trasladados se encuentra Badio, considerado uno de los principales sospechosos de la investigación. Los otros 17 acusados son ciudadanos colombianos, según fuentes del Gobierno y de la Policía de Haití.

"Cinco años después de los hechos, continuamos llevando a los sospechosos ante las cortes estadounidenses, y no hemos terminado", afirmó el fiscal.

La Cancillería de Colombia informó que mantiene "seguimiento" a la situación de los 17 ciudadanos colombianos trasladados a Estados Unidos y precisó que el Gobierno colombiano no intervino en la decisión ni en el procedimiento que condujo al traslado de sus connacionales.

Cinco condenados cumplen cadena perpetua

Sanon iba a ser juzgado junto con otros cuatro hombres del sur de Florida, pero su caso fue separado por motivos de salud. Un jurado de Miami declaró culpables a esos cuatro acusados en mayo.

Otros cinco condenados en la causa cumplen cadena perpetua. Entre ellos se encuentran un exmilitar colombiano, un exsenador haitiano, un empresario con nacionalidades haitiana y chilena, un militar colombiano retirado y un estadounidense de origen haitiano.

En total, 30 personas han sido acusadas en el caso relacionado con el asesinato de Moïse.

Haití continúa sumido en una profunda crisis

El magnicidio agravó la crisis política, económica y de seguridad que atraviesa Haití, un país que no ha celebrado elecciones desde 2016 y que permanece sin presidente desde el asesinato de Moïse.

La violencia de las bandas criminales ha provocado, además, el desplazamiento interno de cerca de 1,5 millones de personas entre los aproximadamente 11 millones de habitantes del país, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones citados en el cable de AFP.

Haití debe celebrar una primera vuelta en las elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de 2026 y una segunda vuelta en febrero de 2027, de acuerdo con el calendario electoral mencionado en el cable.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/REDES SOCIALES