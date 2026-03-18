Primavera: Un nuevo comienzo para sentirnos bien por dentro y por fuera

MIAMI .- Con la llegada de la primavera , Miami se llena de luz, calor suave y energía renovada. Esta temporada es el momento perfecto para dejar atrás la rutina invernal y aprovechar el buen clima para mejorar nuestro bienestar, desde la forma en que vestimos hasta cómo vivimos nuestros días.

Renovar el armario sin gastar de más es uno de los primeros pasos para sentir la frescura de la primavera. Sarah Rivera , experta en estilo de vida y gastronomía, recomienda una limpieza del clóset: separar lo que usamos, lo que podemos donar y lo que se puede transformar o combinar de manera creativa.

“Antes de comprar algo nuevo, crea al menos tres outfits con lo que ya tienes”, aconseja Rivera. Con un blazer, unos jeans clásicos y una camisa blanca, se pueden crear múltiples combinaciones listas para cualquier plan bajo el sol de Miami.

El clima cálido y soleado de la ciudad invita a pasar más tiempo al aire libre, lo que puede tener un efecto inmediato en el ánimo y la energía.

Caminatas al aire libre, tomar el café en el balcón, un paseo a un Farmers Market u organizar un picnic simple en uno de nuestros tantos parques, son maneras fáciles de aprovechar la luz natural. Solo 15–20 minutos de sol al día pueden mejorar significativamente la vitalidad y el estado de ánimo.

La primavera también es la oportunidad perfecta para refrescar el hogar. Cambiar fundas de los cojines por colores claros, agregar flores o plantas naturales, abrir las ventanas para que entre aire fresco y usar aromas cítricos o florales son pequeños cambios que transforman cualquier espacio. “Un hogar con luz natural y plantas automáticamente se siente más vivo”, comenta Rivera, destacando la conexión entre el ambiente y nuestro bienestar.

Además, la temporada es ideal para resetear hábitos de salud y bienestar. Tomar más agua, incluir frutas y vegetales frescos en la dieta, dormir mejor y organizar la semana con una pequeña agenda son pasos simples que pueden generar grandes resultados. “No necesitas cambios gigantes. Pequeños hábitos consistentes crean grandes resultados”, dice Rivera.

"Apoyar productos locales y saludables también suma a la experiencia primaveral en Miami. Comprar frutas de temporada, vegetales cultivados en Florida y productos artesanales permite disfrutar de ingredientes frescos mientras se apoyan negocios locales. Mi favorita, es mi línea artesanal Sazón Gourmet by Sarah Rivera que ofrece ingredientes naturales que pueden transformar la cocina en un espacio de creatividad y sabor". "Apoyar productos locales y saludables también suma a la experiencia primaveral en Miami. Comprar frutas de temporada, vegetales cultivados en Florida y productos artesanales permite disfrutar de ingredientes frescos mientras se apoyan negocios locales. Mi favorita, es mi línea artesanal Sazón Gourmet by Sarah Rivera que ofrece ingredientes naturales que pueden transformar la cocina en un espacio de creatividad y sabor".

“La primavera nos recuerda que siempre podemos empezar de nuevo. Con el buen clima de Miami, pequeños ajustes en nuestro clóset, hogar y hábitos diarios pueden generar una sensación de ligereza, felicidad y energía para disfrutar de cada día de esta vibrante ciudad”, concluye Rivera.