sábado 4  de  octubre 2025
MODA

Custo Barcelona presenta su colección Primavera-Verano 2026

Desde sus inicios y durante 45 años, Custo Barcelona figura como una marca referente de creatividad y vanguardia en la moda internacional

La marca se ha mostrado sólida en más de 40 años en el mercado

La marca se ha mostrado sólida en más de 40 años en el mercado

Cortesía: Ugo Camera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La firma internacional Custo Barcelona celebrará sus 45 años en el mundo de la moda presentando su colección primavera-verano 2026 titulada Leave Her Alone, propuesta que va más allá de las tendencias con el objetivo de convertirse en un tributo a la libertad, la emoción y la autoexpresión.

Bajo este concepto, la popular marca reafirma su ADN creativo, así como su compromiso con colecciones que inspiran, conectan y transforman.

Lee además
Oscarito Serrano conversó con Diario Las Américas sobre este lanzamiento y sobre el momento actual de su carrera.
MÚSICA

Oscarito Serrano promociona nuevo sencillo "No Te Veo" en Miami como parte de su gira de medios
Una proyección ilumina las pertenencias de la pintora mexicana Frida Kahlo en el Museo Casa Kahlo, ubicado en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, el 3 de octubre de 2025.     
ARTES VISUALES

Museo en México expone el lado íntimo y familiar de Frida Kahlo

Colección inspirada en Burning Man

La presentación de la colección se concretó mediante un fashion film que encuentra su musa en el icónico festival Burning Man, el cual destaca la autoexpresión y la convivencia armónica con el entorno. En la pieza audiovisual, los diseños de Leave Her Alone cobran vida como una metáfora de la búsqueda de autenticidad, impulsando a cada espectador a encontrar su propia voz y a celebrar la libertad de ser.

Convivencia entre el ser humano y la naturaleza

La colección está conformada por vestidos de siluetas fluidas y camisetas gráficas como lienzos de reflexión. Asimismo, sus estampados y mensajes tienen la misión de resaltar la importancia de la armonía entre seres humanos y naturaleza, con animales antropomorfos como símbolos de compañía, respeto y equilibrio. El norte es hacer que cada pieza dialogue con la idea de que la moda no es solo estética, sino también un canal de conciencia y emoción.

Color y diseño innovador

El universo cromático de Leave Her Alone está lleno de matices, una característica inconfundible de Custo Barcelona. Los cortes experimentales y la fusión de texturas elevan un resultado visual que llama la atención tanto a nivel estético como emocional. El resultado es sencillo: más allá de vestir, la marca invita a experimentar la moda como un acto de expresión personal y colectiva.

Custo Barcelona, sinónimo de moda que inspira

Desde sus inicios y durante 45 años, Custo Barcelona figura como una marca referente de creatividad y vanguardia en la moda internacional. Con Leave Her Alone, la firma demuestra su capacidad para crear propuestas con propósito, fusionando belleza, innovación y un mensaje positivo que conecta con las nuevas generaciones de consumidores conscientes.

Temas
Te puede interesar

Nadia Ferreira visita Puerto Rico para asistir a la reapertura de Bvlgari

Águeda López: "Ojalá hubiera más empatía en el mundo"

Diddy condenado a poco más de cuatro años de cárcel por cargos federales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas seguidoras del islam en EEUU.
ENFOQUE

Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control?

Terroristas de Hamás.
REACCIONES

Egipto y Catar celebran respuesta de Hamás al plan de Trump en Gaza e instan al fin de la guerra

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
REPRESIÓN

Maduro lanza fuegos artificiales desde El Helicoide a la par que tortura a los prisioneres en esa cárcel

Fachada del edificio de PDVSA, en Caracas
VENEZUELA

Maduro designa como presidente de PDVSA a general sancionado por EEUU por reprimir a opositores

Te puede interesar

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

NYT victimiza a Maduro en sus ansias de criticar a Trump

Por María Cristina Hernández
John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
PRESUPUESTO FEDERAL

Postura de demócratas en el Congreso, señal de otro fiasco

Personas seguidoras del islam en EEUU.
ENFOQUE

Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca el 7 de abril de 2025.  
Guerra

Israel anuncia que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás al plan de paz

Corte Suprema en Washington.
Migración

Corte Suprema autoriza a Trump a revocar el TPS a 350.000 venezolanos