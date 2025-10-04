Custo Barcelona presenta su colección Primavera-Verano 2026

MIAMI.- La firma internacional Custo Barcelona celebrará sus 45 años en el mundo de la moda presentando su colección primavera-verano 2026 titulada Leave Her Alone, propuesta que va más allá de las tendencias con el objetivo de convertirse en un tributo a la libertad, la emoción y la autoexpresión.

Colección inspirada en Burning Man

La presentación de la colección se concretó mediante un fashion film que encuentra su musa en el icónico festival Burning Man, el cual destaca la autoexpresión y la convivencia armónica con el entorno. En la pieza audiovisual, los diseños de Leave Her Alone cobran vida como una metáfora de la búsqueda de autenticidad, impulsando a cada espectador a encontrar su propia voz y a celebrar la libertad de ser.

Convivencia entre el ser humano y la naturaleza

La colección está conformada por vestidos de siluetas fluidas y camisetas gráficas como lienzos de reflexión. Asimismo, sus estampados y mensajes tienen la misión de resaltar la importancia de la armonía entre seres humanos y naturaleza, con animales antropomorfos como símbolos de compañía, respeto y equilibrio. El norte es hacer que cada pieza dialogue con la idea de que la moda no es solo estética, sino también un canal de conciencia y emoción.

Color y diseño innovador

El universo cromático de Leave Her Alone está lleno de matices, una característica inconfundible de Custo Barcelona. Los cortes experimentales y la fusión de texturas elevan un resultado visual que llama la atención tanto a nivel estético como emocional. El resultado es sencillo: más allá de vestir, la marca invita a experimentar la moda como un acto de expresión personal y colectiva.

Custo Barcelona, sinónimo de moda que inspira

Desde sus inicios y durante 45 años, Custo Barcelona figura como una marca referente de creatividad y vanguardia en la moda internacional. Con Leave Her Alone, la firma demuestra su capacidad para crear propuestas con propósito, fusionando belleza, innovación y un mensaje positivo que conecta con las nuevas generaciones de consumidores conscientes.