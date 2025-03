La primavera-verano se viste de actitud: Helga Terán te enseña a brillar con estilo propio

Esta primavera-verano , sus creaciones no solo elevan el look, ¡elevan el alma! Porque, como ella misma dice, “los accesorios tienen un poder increíble: pueden transformar la actitud y la confianza de una persona”.

Para Helga, cada diseño es una pequeña obra de arte con propósito. Nada está hecho al azar. “Mi visión va más allá de la estética: cada diseño es una invitación a celebrar la individualidad, la elegancia y la fuerza de las mujeres”, dijo la artista quien deja claro que no diseña solo para embellecer, sino para empoderar.

Tendencias que abrazan la individualidad

Sus fieles seguidores aseguran que el ADN de los diseños de Helga laten con pasión, autenticidad y elegancia, y que sus piezas son reflejo de una mujer que se atreve a brillar tal como es. “Quiero que cada mujer se sienta poderosa con o sin adornos, pero que un accesorio especial le recuerde cuánto vale”, afirma Terán.

“Mi propuesta va más allá de la estética. Cada colección es un viaje emocional, un capítulo de vida transformado en moda”, reflexiona. “A veces me inspiran experiencias, aprendizajes o momentos de empoderamiento. Así nacen mis piezas, desde la emoción”, revela la diseñadora quien también adelanta qué estilos y tendencias podemos ver brillar esta primavera-verano.

“Esta temporada los accesorios se mueven entre dos polos: lo minimalista y lo atrevido. Veremos collares largos y cortos, con perlas, metales en distintos acabados, cadenas superpuestas y detalles inesperados que elevan cualquier look”, dijo. Por otra parte, sus tradicionales pendientes XL también seguirán siendo protagonistas, con formas audaces y detalles como perlas o aros gruesos que enmarcan el rostro con dramatismo y elegancia.

“En cuanto a colores, el abanico de esta temporada es tan diverso como inspirador. Desde el tono mocha, que aporta calidez y sofisticación, hasta el azul hielo, ideal para looks frescos y etéreos. También destacan los tonos vibrantes como el amarillo y el naranja, que inyectan energía al guardarropa, y el agua, un tono sereno que evoca tardes de verano bajo el cielo despejado. El marrón oscuro, por su parte, añade profundidad y elegancia atemporal”, reveló.

Must-haves para una temporada inolvidable

Helga Terán recomienda invertir en collares multicharms con motivos de corazones, estrellas y símbolos espirituales, piezas que despiertan emociones y le dan un twist divertido y personal a cualquier outfit. “Los accesorios no son un complemento, son el alma del look”, aseguró.

Y si hay una colección que refleja esta visión es la que actualmente promociona: una línea de ropa con adorables osos bordados—presentes en camisas, franelas y chaquetas con texturas y piedras—y una serie de collares con múltiples cadenas de distintos grosores y acabados, desde el dorado brillante hasta metales más rústicos. “Un verdadero homenaje a la dualidad femenina: dulzura y poder en un solo look”, dijo

No es sorpresa que personalidades como las presentadoras Giselle Blondet, María Antonieta Collins, y la actriz y cantante dominicana Robmariel Olea hayan lucido sus creaciones, validando con estilo la autenticidad de su propuesta.

“La moda debe ser una extensión de tu personalidad, no un disfraz. Si una tendencia no te convence, simplemente no la sigas”, aconsejó dejando claro que en su universo creativo, la autenticidad siempre gana.

Si quieres conocerte más de Helga Terán sigue la cuenta de Instagram @helga.teran.