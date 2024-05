Los regalos más originales para los abuelos

Es tanta la importancia que cada 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos. Pero no hay que esperar esa fecha para sorprenderlos con un regalo. Aunque sería un bonito detalle que el propio momento de la celebración le rindas un homenaje a tus mayores. Así que anticipa tu compra y no dejes pasar este bonito efeméride.

USHINING, un teléfono para mayores

image.png

Este teléfono celular Ushine Senior con tapa 4G desbloqueado está ideado para personas mayores . Viene con una tarjeta SIM SpeedTalk, con un costo mínimo de solo $5 por mes. Puedes comprarlo para agregar el número actual u obtener uno nuevo.

Es un sistema operativo de fácil uso con un icono de menú y fuente grande, altavoces de alto volumen y alta definición, equipado con una base de carga, muy conveniente para las personas mayores cuando cargan el teléfono.

Este teléfono de función senior tiene un botón SOS, puedes preestablecer 5 contactos de emergencia, lo que permite marcar inmediatamente a un número de contacto preferido en caso de una emergencia. Y de esa manera asegurate con tu abuela o abuela tendrán una opción rápida para comunicarse.

MAGNIPROS, la lupa conveniente

image.png

La marca Magnipros ofrece esta Lupa de página completa con 5 luces LED grandes, de manos libres, con soporte desmontable y 3 modos de color continuos para reducir la tensión ocular, ideal para leer impresiones pequeñas,

Que tus abuelos le digan adiós a la fatiga del brazo ya sea que manipule lupas ligeras o más pesadas, sostenerlo durante largos períodos puede ser agotador. El soporte está hábilmente diseñado para un funcionamiento manos libres. Fácilmente plegable y desmontable, promete comodidad para cada sesión de lectura o manualidades.

Los 3 modos de iluminación continuos más avanzados: con la última tecnología de iluminación de un botón/toque e iluminación en una lupa para leer, encender/apagar, cambiar sin esfuerzo entre blanco frío, blanco cálido y modos de iluminación combinados para que coincida con sus condiciones de lectura.

VFZO, una taza con control de temperatura

image.png

Esta taza Vfzo inteligente con control de temperatura trae una pantalla LED y está diseñada con una tecnología de calefacción patentada. Cuando no hay agua, la taza dejará de calentar automáticamente por seguridad.

Esta taza térmica inteligente de café funciona con batería de polímero de litio de alta capacidad. Mantiene la temperatura del café o té en forma constante y durante horas.

Es un regalo ideal para los mayores . El elegante acabado mate de cerámica cubre el cuerpo duradero de acero inoxidable de la taza. Puedes ajustar la temperatura directamente a través del botón táctil de la taza de café inteligente. Conveniente y rápido y tus abuelos podrán beber café caliente en cualquier momento y en cualquier lugar, sin peligro alguno.

RUVINZO, una manta para la mejor abuela

image.png

Ruvinzo presenta esta manta para la mejor abuela del mundo. Está elaborada con una tela de alta calidad, no destiñe y es muy bonita

Es agradable al tacto y cómoda, forro polar de doble cara, suave y lisa, con un tacto delicado. No más dedos fríos o codos con esta manta. Es adecuada para todas las estaciones y se puede utilizar en interiores y exteriores. No ocupan espacio, por lo que son muy perfectas para llevar para volar al aire libre, camping, senderismo, viajes, etc.

Fácil de cuidar: no se encoge ni se decolora fácilmente. Se puede lavar con agua fría y detergente suave. No uses blanqueador y es resistente a las arrugas.

NICETOUS, una opción para el mejor abuelo

image.png

Nicetous te de la opción de comprar esta manta para el abuelo. Los textos en él están en español con expresiones muy emotivas. Esta manta es fácil de transportar y se puede utilizar durante todo el año. Se puede colocar en el sofá, cama, escritorio o coche para mantener el calor.

Para esos días que te quieras reunir con tus padres para que los niños jueguen con los abuelos esta manta es ideal para ponerle en la grama de un parque y disfrutar al aire libre. Es de fácil lavado, así que siempre estará disponible y en las noches para ver la televisión, la abuela y el abuelo podrán tener su propia manta y compartirla con los niños. Igual si ya eres adulto y tienes a tus abuelos no dudes en abrazarlos envueltos en esta suave cobija, bajo los destellos de muchas bendiciones.

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS