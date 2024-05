Kit para sobrevivir a la temporada de huracanes: los 10 artículos clave que debes tener

JUGUETES Los mejores juegos de mesa que no pasan de moda

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo un llamado a la acción frente a la proximidad de la temporada de huracanes, tras lo que enfatizó que “solo se necesita una tormenta para afectar a toda una comunidad”.

Alentó a todos los residentes a conocer sus riesgos, hacer un plan de evacuación y recomendó que se tengan todos los suministros esenciales necesarios para mantener a salvo a toda la familia, todo esto antes del 1 de junio, como lo publicó DIARIO LAS AMÉRICAS .

Los expertos recomiendan tener consigo un kit de emergencia que incluya aparte de sus documentos personales, algunos productos clave para sobrevivir a una temporada de huracanes. Recuerda siempre que generalmente falla la energía eléctrica por lo que tener opciones manuales se hacen imprescindible. Revisar las opciones de productos y precios, antes que se activen los vientos huracanados te pueden evitar grandes dolores de cabeza

RESCUE GUARD, un kit de primeros auxilios

image.png

Un kit de primeros auxilios de Rescue Guard es necesario y se convierte en un aliado perfecto. Contiene un suministro de preparación para desastres. Este Kit de primeros auxilios con artículos de emergencia y supervivencia para familias en caso de huracanes, desastres o terremotos tiene suministros para 72 horas, está disponible en Amazon.

Contiene lo esencial. El kit también incluye 12 paquetes de 4.227 onzas de agua y la más alta calidad de alimentos de 2.400 calorías. Después de una emergencia, las necesidades humanas más esenciales son el agua y los alimentos. Mantente preparado y listo con tu familia segura.

Embed

Kit de comida PATRIOT PANTRY

image.png

La marca Patriot Pantry ha ideado este Kit de comida. La empresa ha establecido el estándar de la industria para deliciosos suministros de alimentos de emergencia. Este kit de alimentos de emergencia sin gluten proporciona 120 porciones de alimentos que duran hasta 25 años en almacenamiento.

Prepárate para una crisis sabiendo que los alimentos que tienes en almacenamiento no contienen gluten. Bolsas de Mylar resellables, hasta 25 años de vida útil sin abrir. Incluye 12 variedades y no requiere refrigeración. Es un producto que de no utilizarse, se puede guardar en la despensa de "huracanes" como las hay en muchos hogares.

Embed

AMAZON BASICS con pilas tradicionales

PILASAMAZON.jpg

Amazon Basics está a tono para que en situaciones de calamidad natural, una pila convencional sea la reina de la casa. Es lo más idóneo porque si bien es cierto existen las presentaciones recargables es probable que no haya servicio eléctrico por lo que es imposible recargar las baterías para algunos artefactos.

Es un paquete que debe tener en su despensa para el uso de mandos a distancia, radios, controladores, juguetes y mantener entretenidos a los más pequeños. Estas pilas no recargables es un imperativo tenerlas .Los expertos sugieren agregar en su radar pilas cuya vida útil es precisamente en situaciones críticas de cuando falla la luz eléctrica.

Embed

Linterna EVEREADY para emergencias

Linternasamazon.jpg

Esté preparado para los cortes de energía con estas cuatro (4) linternas LED EVEREADY de larga duración. Incluye ocho (8) pilas AA Larga duración: linterna de mano con un tiempo de funcionamiento extralargo de 30 horas para una iluminación fiable cuando la necesites La linterna LED brillante es una linterna de emergencia ideal o para uso general para ayudarte a proteger a tu familia y obtener la iluminación que necesitas.

Embed

EOXSMILE con radio de emergencia

image.png

Radio de emergencia Eoxsmile con alerta meteorológica NOAA, Servicio Nacional Meteorología, radio AM/FM con manivela solar portátil para supervivencia, radio alimentada por batería recargable, cargador USB, linterna y lámpara de lectura.

La radio de alerta meteorológica te mantiene preparado con el futuro: Está certificada por el Servicio Meteorológico Nacional. Elige la banda WB y una de las 7 bandas meteorológicas preestablecidas para sintonizar tu estación meteorológica local. Cuando el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta meteorológica severa, la radio emitirá una alarma SOS fuerte que dura 9 segundos, mientras tanto, la luz roja parpadea. Nunca se la perderá incluso mientras duerme. Ideal para tornados, tsunamis, incendios forestales, huracanes y tormentas de nieve, dice la característica del producto.

Embed

Una BOMOVA manta térmica eléctrica

COBIJA AMAZON.jpg

Música para los oídos. Una manta eléctrica térmica tamaño Queen de la marca Bomova de 84 x 90 pulgadas con doble control, 10 niveles de calefacción y 8 horas de apagado automático, suave y súper acogedora con protección de calentamiento rápido sin sobrecalentarse. Cuando ya las condiciones eléctricas han mejorado o ha regresado el servicio esta opción lo mantendrá caliente en su cama o en la sala de su casa.

Ajustes de temperatura y tiempo ajustables: La manta térmica eléctrica tiene 10 niveles de ajuste de control de temperatura (86° F-113° F), puedes configurar diferentes tiempos de apagado automático (1h-8h). Ya sea que estés durmiendo durante el día o durmiendo por la noche, se mantendrá lo suficientemente caliente y lo mejor es que se apagará automáticamente para garantizar la seguridad y la conservación de energía. Da una sensación de calidez y seguridad. Es un regalo ideal de protección y calidez para el cuerpo.

Embed

Bolsas de arena de MAUKUDIR como barrera de agua

image.png

6 bolsas de arena Maukudir para inundaciones con pala, reutilizables para inundaciones. El material es resistente con costuras reforzadas, duradero, resistente al desgaste, impermeable y no es fácil de romper.

Este saco de arena de lona tiene buena flexibilidad y puede resolver tus diversos problemas de protección contra inundaciones. Es fácil de doblar en curvas, adecuado para puertas, ventanas y paredes.

Embed

ICOCOVE con un ventilador solar a pilas

image.png

lcocove Ventilador solar a pilas, ventilador portátil de doble uso para el hogar o al aire libre, la batería puede funcionar de 5 a 24 horas. Prepárese con el cable de datos del vehículo, puede cargar el ventilador en el automóvil

Ventilador inalámbrico de piso recargable. Impulsado por batería de iones de litio de alta calidad 5-24 horas de tiempo de funcionamiento. Tiene 12 engranajes, la energía eólica se puede ajustar de brisa a fuerte para satisfacer tus diferentes demandas. Cuando está al aire libre, puede proporcionar la función de salida de energía USB para cargar el teléfono móvil.

Embed

Mochila de lujo de AMERICAN RED CROSS

image.png

La Cruz Roja Americana ofrece esta mochila con suministros de primeros auxilios que puede salvar vidas, y está diseñada para apoyar a cuatro personas durante una situación de emergencia por calamidades naturales. El kit contiene 191 elementos esenciales que incluyen bolsa de agua potable, linterna alimentada por manivela/cargador de teléfono celular/radio, manta, multi herramienta, vendajes surtidos, limpiador, productos de higiene, máscara facial, barras de alimentos y mucho más. 5 años de vida útil para alimentos y agua.

Preparación para desastres naturales: Esté preparado para responder cuando suceda lo inesperado como incendio, terremoto, huracanes o tornados. Que no te agarren desprevenido.

Embed

Y... revisa más kits de supervivencia: LUXMOM

image.png

Vea más Kit de supervivencia como este de Luxmon es una recomendación que te hace desde Tu Oportunidad. Esta presentación de supervivencia contiene142 piezas de equipo profesional. Es ideal para médicos tácticos, personal militar, policía, bomberos, personal de primeros auxilios, entre otros. Entre a la tienda y revisa más antes del inicio forman de la temporada de huracanes.

Embed

Temporada de huracanes: cuándo es y cuánto dura

La temporada de huracanes se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, pero desde mucho antes se activan las alarmas meteorológicas para que la gente se prepare. Generalmente ya con las lluvias comienzan las primeras emergencias.

La preparación para esta temporada es vital para garantizar la seguridad de las familias. Según Fox Weather, una temporada promedio de huracanes en el Atlántico produce catorce tormentas, de las cuales, siete se convierten en huracanes y tres alcanzan la categoría de huracanes importantes con vientos de al menos 185 kilómetros por hora.

Tips básicos para la temporada de huracanes

La temporada de huracanes produce mucha ansiedad pero con una buena preparación puedes minimizar esa angustia. Durante este período siempre debes prestar mucha atención a las noticias de la radio local y al Sistema de Alerta de Emergencia para las advertencias de cualquier tormenta y tengas un plan de preparación para huracanes y un equipo de suministros para desastres listos para usar.

Tu respuesta ante huracanes y tu planificación hace la diferencia. La recomendación en general se refieren a tener a la mano dispositivos de alarma temprana y estar preparados logísticamente ante un eventual corte eléctrico o el cierre de supermercados por razones de emergencia. Tener suficiente agua y alimentos de larga duración son imprescindibles, así como los dispositivos clásicos ya indicados. Además debes:

Considerar un seguro contra inundaciones de tu casa y tu vehículo. Sobre todo si vives en zonas de huracanes, esa alternativa es imprescindible

Compartir tu información de contacto con familiares y amigos. Preferiblemente hazlo de manera impresa.

Hacer un inventario de tu vivienda

Coordinar la revisión del techo de tu vivienda. Tenerlo en buen estado puede llegar a pasa la prueba de los vientos huracanados. En definitiva la idea es minimizar riesgos.

Embed

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS