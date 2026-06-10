miércoles 10  de  junio 2026
MÚSICA

Ricky Martin encabeza el cartel del Festival Cordillera de Bogotá

Junto a Ricky Martin aparecen estrellas de la talla de Andrés Calamaro y Beéle, quienes estarán en la cita que se celebrará en el Parque Simón Bolívar

En esta foto de archivo tomada el 22 de octubre de 2021, el cantante puertorriqueño Ricky Martin se presenta durante la gira conjunta Enrique Iglesias y Ricky Martin Live in Concert en el FTX Arena en Miami, Florida.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 22 de octubre de 2021, el cantante puertorriqueño Ricky Martin se presenta durante la gira conjunta Enrique Iglesias y Ricky Martin Live in Concert en el FTX Arena en Miami, Florida. 

AFP/Eva María Uzcategui

BOGOTÁ.- Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle y Sean Paul lideran el cartel de la quinta edición del Festival Cordillera, que se celebrará el 12 y 13 de septiembre próximos en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

El festival, que reivindica "los sonidos que han recorrido" América "de extremo a extremo", contará además con la participación de los puertorriqueños Kany García, Cultura Profética y Draco Rosa; el dominicano Vicente García, y los colombianos Grupo Niche, Bonka, Diamante Eléctrico, Poligamia y Andrés Cepeda, que cantará los dos días del evento.

"Este año rendimos homenaje a las aguas del sur, cuyos caminos milenarios llevaron instrumentos, bailes y canciones a través del continente, por eso, El Futuro Es Latino", añadieron los organizadores en un comunicado.

Más estrellas en el festival

Igualmente saldrán a la tarima los mexicanos Panteón Rococó, Fobia y Ed Maverick, así como los argentinos Dread Mar I, Miguel Mateos, Tan Biónica, y los españoles Mago de Oz y Jarabe de Palo, que tendrá como cantante invitado al puertorriqueño Pedro Capó, quien rendirá un homenaje al fallecido líder de la banda, Pau Donés.

"Más leyendas y nuevos soles latinoamericanos se unirán a esta gran celebración el 12 y 13 de septiembre en Bogotá para una nueva edición del Festival Cordillera. Porque mientras el mundo sigue intentando entendernos, nosotros seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer: cantar, bailar, sudar, brindar y abrazarnos bajo las mismas canciones. El sur siempre sube", agregaron los organizadores.

FUENTE: EFE

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