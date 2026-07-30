Retrocede precio del petróleo ante esperanza de negociaciones en el Medio Oriente

Los precios del petróleo retrocedieron este jueves luego del fuerte repunte de la jornada anterior, mientras los operadores reaccionaban a declaraciones de la diplomacia pakistaní, que asegura que Estados Unidos e Irán continúan sus conversaciones pese a los ataques en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre retrocedió un 1,89% hasta 89,03 dólares.

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El barril de petróleo estadounidense de West Texas Intermediate para entrega el mismo mes, perdió un 1,03% hasta 83,59 dólares.

Pakistán, mediador en el conflicto entre Washington y Teherán, afirmó el jueves que hay negociaciones "en curso" con el fin de "lograr una desescalada", en particular en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del crudo en el mundo.

El país indicó que está haciendo "todo lo posible para llevar a todas las partes de vuelta al protocolo de acuerdo de Islamabad", firmado a mediados de junio y destinado a abrir la vía a conversaciones de paz.

La respuesta de Estados Unidos a los ataques de Irán contra buques comerciales provocó una vez más sobresaltos en las cotizaciones, que subieron alrededor de un 7% el miércoles.

El conflicto se ha extendido a varios nuevos países, entre ellos Irak y Egipto, y ahora amenaza varios corredores marítimos esenciales para las exportaciones de hidrocarburos.

FUENTE: Con información de AFP.