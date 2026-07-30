jueves 30  de  julio 2026
COMITé JUDICIAL DEL SENADO

Trump dispuesto a pausar nominación de nuevo fiscal general

El presidente Donald J. Trump dijo que Blanche, actual Fiscal General interino, podría ser nominado de nuevo después de que los senadores John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, dejen el cargo en enero

El designado para ocupar el puesto de secretario de Justicia de Estados Unidos Todd Blanche.

El designado para ocupar el puesto de secretario de Justicia de Estados Unidos Todd Blanche.

BRENDAN SMIALOWSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald J. Trump dijo el jueves que considera retirar de manera temporal la nominación de Todd Blanche como Fiscal General de Estados Unidos después de que dos senadores republicanos forzaran el aplazamiento de una votación de confirmación en el Comité Judicial del Senado.

Trump dijo que Blanche, actual Fiscal General interino, podría ser nominado de nuevo después de que los senadores John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, dejen el cargo en enero.

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"No tengo objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y volver a presentarlo cuando Cornyn y Tillis hayan dejado el cargo", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Blanche seguiría como fiscal general interino mientras tanto, dijo Trump, calificándolo de "estrella" con el potencial de convertirse en uno de los mejores titulares del cargo.

El Comité Judicial del Senado tenía previsto votar este jueves la aprobación de la nominación de Blanche, pero los líderes republicanos aplazaron la reunión después de que las negociaciones fracasaran en el intento de convencer a Cornyn y Tillis.

Los republicanos controlan el comité por 12-10, lo que significa que cualquiera de los dos senadores podría unirse a la oposición unánime de los demócratas y bloquear que la nominación llegue al pleno del Senado.

Dos senadores que no tuvieron apoyo de Trump en recientes primarias

La disputa gira en torno a un acuerdo financiero firmado entre Trump y la administración fiscal que otorgaba al mandatario una indemnización de 1.800 millones de dólares.

Trump demandó a los servicios de impuestos después de que se filtrara a la prensa su declaración fiscal, antes de que regresara a la Casa Blanca.

El presidente propuso que el multimillonario acuerdo se convirtiera en un fondo para personas que demostraran haber sido víctimas de persecución política.

Preguntado en audiencias en el Congreso sobre ese fondo, Blanche aseguró que no iba a ser implementado.

Pero los senadores Cornyn y Tillis, que no lograron el respaldo de Trump en recientes primarias republicanas, exigieron un compromiso formal por escrito que impidiera su reactivación.

Cornyn acusó al Departamento de Justicia de "obstruir" sus solicitudes, y afirmó que los funcionarios "simplemente se han negado a cooperar".

La administración sostiene que ha proporcionado un nuevo texto y que sigue en conversaciones con los senadores, y dejó abierta la posibilidad de reprogramar la votación antes del receso de agosto del Senado.

FUENTE: Con información de AFP.

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