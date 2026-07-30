Alerta en España, Ceuta pide el cierre de la frontera con Marruecos por la entrada de miles de migrantes

MADRID. -La ciudad norteafricana española de Ceuta solicitó este jueves al Gobierno nacional que proceda al cierre de la frontera con Marruecos debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes.

Miles de jóvenes marroquíes se dirigieron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. Cientos de ellos saltaron las barreras de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías. Centenares de personas de origen magrebí cruzaron a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta ( España) desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud los esperaba al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes.

MIGRACIÓN Récord de 5.000 migrantes llegan a enclave español de Ceuta en un día

La Guardia Civil española se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno aseguró que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que este viernes se trasladará a Ceuta para conocer la situación de primera mano junto al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

El Gobierno del enclave español de Ceuta alertó este jueves de una "emergencia humanitaria y social" tras la llegada estos últimos días de 1.500 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de esta ciudad del norte de África.

Ceuta y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que "los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados", precisó.

Imágenes de cadenas locales mostraban a decenas de hombres y adolescentes llegando a nado desde la vecina Marruecos a las costas de la urbe.

Gobierno de España en alerta

El Gobierno español afirmó este jueves que estaba "actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta", según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Hasta el 15 de julio, el gobierno no había registrado este año ningún inmigrante llegado a Ceuta por mar. En 2025, solo cuatro migrantes entraron al enclave por esa vía.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.

En 2021, más de 10.000 migrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos en apenas dos días, aprovechando que Rabat relajó los controles en el marco de una crisis entre ambos países a raíz de la acogida para recibir tratamiento médico en España del líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario.

Esta crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Marruecos para esta antigua colonia española.

FUENTE: Con información de EFE/Europa Press