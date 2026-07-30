jueves 30  de  julio 2026
POLÉMICA

Jueza ordena al padre de Amy Winehouse pagar un millón de euros a amigas de la cantante

El fallo condena a Mitch Winehouse por haber denunciado indebidamente a Catriona Gourlay y Naomi Parry a las que acusaba de vender objetos personales de Amy

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007. &nbsp;

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007.

 

AFP/Carl De Souza, archivo

LONDRES.- Una jueza británica ha ordenado al padre de Amy Winehouse pagar 950.000 libras (1,1 millón de euros) a dos amigas de la cantante al cerrar un caso sobre una subasta que él denunció como ilegal de objetos de la artista, fallecida en 2011.

El fallo, emitido este miércoles en un tribunal de Londres y que hoy recoge la prensa británica, condena a Mitch Winehouse por haber denunciado indebidamente a Catriona Gourlay y Naomi Parry (quien además era su estilista), a las que acusaba de actuar con mala fe al haber puesto a la venta objetos personales de Amy.

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Gourlay y Parry vendieron en varias subastas entre 2021 y 2023 varios lotes con 155 objetos personales de la cantante, entre ropa, bolsos, zapatos, joyas y hasta maquillaje, incluido el vestido que lucía en la que fue su última gira en 2011.

Decisión judicial

La jueza considera en su fallo que esos objetos fueron genuinamente regalados por Amy a sus amigas, y que el padre "supo en todo momento" que ellas planearon venderlo, pero solo después comenzó a acosarlas "agresivamente y sin descanso", lo que les afectó "en su reputación, sus carreras, su seguridad financiera y su salud".

Por todo ello, ordenó a Mitch pagar 569.330 libras a Parry y 394.521 a Gourlay, además de pagar las costas procesales que se precisarán más tarde.

La jueza reprocha al padre de Amy haber perseguido a estas dos mujeres "que apoyaron con lealtad a Amy, a él mismo y a su familia, y que demostraron su honestidad e integridad a lo largo de muchos años", todo ello "a sabiendas de que ambas eran financieramente vulnerables, y que sus acusaciones e insinuaciones no harían sino agravar esa vulnerabilidad".

FUENTE: EFE

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