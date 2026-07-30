Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego

MIAMI. - Las elecciones primarias del 18 de agosto en Miami-Dade no son un simple ensayo para noviembre, en ellas los votantes decidirán candidatos y cargos que influyen directamente en las escuelas, los tribunales, las carreteras, los seguros, la vivienda, los impuestos y los servicios públicos de sus comunidades.

Con frecuencia, la atención política se concentra en las elecciones presidenciales y del Congreso. Sin embargo, buena parte de las decisiones que afectan la vida cotidiana no se adopta en Washington, sino en los ayuntamientos, la Comisión de Miami-Dade, la Junta Escolar, los tribunales y la Legislatura de Florida.

Comprender qué se vota y quién puede participar es, por tanto, el primer paso para exigir resultados a la autoridad que realmente tiene competencia sobre cada problema.

¿Qué son las elecciones primarias de Florida?

Las Primarias constituyen la primera etapa de las Elecciones Generales del 3 de noviembre. Algunas tienen caracteres partidistas y otras no. Depende del nivel territorial del cargo. Los cargos municipales y condales no son partidistas. En las contiendas partidistas, republicanos y demócratas seleccionan por separado a los candidatos que representarán a sus organizaciones políticas en noviembre.

Al Florida aplicar un sistema de Primarias cerradas, como regla general, una persona registrada como republicana vota en las primarias republicanas y una registrada como demócrata participa en las elecciones de los cargos demócratas. Por consiguiente, los electores sin afiliación partidista no pueden escoger entre los aspirantes internos de esos partidos.

No obstante, todos los votantes pueden participar en las elecciones no partidistas, como las de jueces y miembros de la Junta Escolar, condales y municipales, además de los referendos locales que correspondan a su lugar de residencia.

También existe la llamada primaria universal. Ocurre cuando todos los aspirantes a un cargo pertenecen al mismo partido y el ganador no tendrá oposición en noviembre. En ese caso, todos los electores del distrito pueden votar, sin importar su afiliación. En esta elección, la contienda por la Cámara estatal en el Distrito 109 aparece como primaria universal.

Todos no votamos por todos en Miami-Dade

Cada votante recibe una boleta personalizad, confeccionada según su domicilio, su distrito electoral y, para las contiendas partidistas, su afiliación política.

Un residente del Distrito 2 de la Comisión de Miami-Dade no elige a ninguno de los candidatos del Distrito 5. En el Distrito 2 aspiran al cargo Marleine Bastien, Ernst Jean Louis y Miguel “Skip” Quintero, mientras que los electores del Distrito 5 deben escoger entre Vicki L. Lopez, Rob Piper y Joe Sanchez. El Distrito 8 constituye una tercera contienda condal.

La misma regla territorial se aplica a la Junta Escolar, la Cámara y el Senado de Florida, el Congreso federal y los cargos municipales.

Por eso, aunque la boleta maestra contiene todas las contiendas posibles en el condado, ningún votante recibirá necesariamente todas esas opciones en su boleta personal. La Oficina del Supervisor de Elecciones prepara una boleta personalizada con los cargos y referendos que corresponden a la dirección registrada de cada persona y la afiliación partidista.

¿Qué cargos se votarán el 18 de agosto en Miami-Dade?

La boleta incluye contiendas federales para elegir a uno de los dos miembros de Florida al Senado de Estados Unidos y la elección del escaño del correspondiente distrito en la Cámara de Representantes. También aparecen las primarias para gobernador y vicegobernador de Florida, la elección del director financiero estatal y comisionado de Agricultura.

En el ámbito legislativo estatal existen elecciones para diferentes distritos del Senado y de la Cámara de Representantes de Florida. Entre las contiendas que aparecen en la boleta maestra se encuentran el Distrito senatorial 34 y los distritos 106, 108, 109, 113 y 118 de la Cámara estatal, aunque cada elector solamente podrá votar por el distrito donde resida.

En el plano local se disputan los distritos 2, 5 y 8 de la Comisión de Miami-Dade; los distritos 1 y 8 de la Junta Escolar; cinco grupos de jueces del Undécimo Circuito Judicial y el Grupo 25 de la Corte del Condado.

Los residentes de Miami Gardens también elegirán a los integrantes de los escaños 2 y 4 de su Concejo municipal.

Un votante puede solicitar una muestra de su boleta personal en la página de la supervisora de elecciones de Miami-Dade.

¿Qué ocurre cuando un candidato no tiene rival en su partido?

Cuando un aspirante partidista no enfrenta oposición dentro de su organización, pero sí tendrá un adversario de otro partido o sin afiliación en noviembre, su nombre no necesita aparecer en la primaria de su partido. Avanza directamente a las elecciones generales.

Esto explica por qué algunos funcionarios o candidatos conocidos pueden no figurar en determinadas boletas primarias. Sin embargo, no debe generalizarse, cualquier candidato que sí tenga rival dentro de su partido tendrá que competir el 18 de agosto.

¿Cómo se decide una elección no partidista?

Por lo general las elecciones no partidistas son aquellas a nivel de ciudad y condal, donde la afiliación de los candidatos no aparece en la boleta y todos los votantes de la localidad en cuestión pueden participar dentro de su nivel territorial, ya sea municipal o condal.

En este caso, si un candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera vuelta, gana la elección. Cuando nadie supera ese umbral, los dos aspirantes con mayor votación avanzan a una segunda vuelta o a la elección general, según las normas aplicables al cargo.

Esto convierte a la primaria en una elección potencialmente definitiva para algunos puestos locales y quien decida no votar en agosto podría perder la única oportunidad real de pronunciarse sobre determinados cargos.

Referendos en Miami y Sweetwater

En el marco de las Primarias del próximo 18 de agosto, los electores de la ciudad de Miami responderán dos preguntas. La primera propone trasladar las elecciones municipales generales y de segunda vuelta de años impares a años pares, a partir de 2034 y 2036, para hacerlas coincidir con elecciones estatales o condales. La propuesta también reduciría a tres años los mandatos de quienes resulten electos en 2031 y 2033 como parte de la transición.

La segunda consulta de Miami pide autorizar un acuerdo de gestión por 40 años con Global Spectrum para administrar eventos en el Miami Marine Stadium y Flex Park. Los términos incluidos en la boleta contemplan una contribución de hasta 10 millones de dólares para la restauración del estadio.

Sweetwater someterá cuatro preguntas relacionadas con el reemplazo temporal del alcalde y las elecciones especiales en caso de una vacante, la disposición de propiedades municipales, las cámaras de tráfico y la composición de la Junta de Escrutinio.

¿Por qué se llaman elecciones de medio término?

Las elecciones generales de noviembre también se conocen como elecciones de medio término porque se celebran justo a mitad del mandato presidencial de cuatro años.

En todo el país estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado federal. El resultado de estas elecciones determinará qué partido controlará ambas cámaras del Congreso durante los dos años siguientes.

Es importante porque el Congreso puede marcar el curso político del país ya que se encarga de aprobar leyes nacionales sobre impuestos federales, gastos públicos, defensa, inmigración, comercio internacional y relaciones exteriores. También controla el presupuesto federal y ejerce funciones de supervisión sobre el Ejecutivo.

En Florida, las elecciones de noviembre decidirán además el gobernador del estado y otros cargos del Gabinete, así como escaños legislativos, condales, judiciales y municipales. La elección general está programada oficialmente para el 3 de noviembre de 2026.

¿Qué defiende o administra cada nivel de gobierno?

El voto informado exige distinguir responsabilidades.

Los alcaldes y comisionados municipales se encargan de asuntos cercanos al residente como el arreglo de las calles locales, zonificación, policía municipal, parques, permisos y servicios de la ciudad -basura, agua, iluminación pública-. La Comisión y la Alcaldía de Miami-Dade intervienen en transporte público, presupuesto condal, vivienda, infraestructura, servicios regionales y planificación territorial.

La Junta Escolar administra las escuelas públicas del condado -transporte escolar, maestros, conserjes seguridad de las escuelas-, mientras que los legisladores de Florida aprueban leyes estatales relacionadas con educación, seguridad pública, seguros, carreteras, vivienda, impuestos y regulación económica.

Los jueces no gobiernan ni redactan políticas públicas. Su responsabilidad consiste en aplicar las leyes, proteger el debido proceso y resolver los casos que llegan a los tribunales. Por ello, la corrupción gubernamental debe denunciarse ante las autoridades investigativas y judiciales correspondientes, pero los jueces no sustituyen la responsabilidad política de alcaldes, comisionados o legisladores.

Los senadores y congresistas representan a Florida y a sus respectivos distritos en Washington, donde debaten y aprueban leyes federales relacionadas con impuestos, inmigración -TPS, parole humanitario-, defensa, comercio, salud y gasto público. Aunque no administran directamente los servicios locales, también cumplen un papel importante en sus comunidades al gestionar fondos federales, atender casos de residentes ante agencias nacionales y defender proyectos de infraestructura, transporte, vivienda y recuperación de desastres que beneficien al estado y a sus distritos.

Por su parte, los senadores y representantes estatales integran la Legislatura de Florida en Tallahassee, donde elaboran, debaten y aprueban las leyes que rigen el estado. Sus decisiones influyen directamente en la educación pública, la seguridad, los seguros de propiedad y automóvil, la vivienda, los impuestos estatales, las carreteras, el medioambiente y el presupuesto de Florida. Los senadores representan distritos más amplios, mientras que los miembros de la Cámara estatal representan áreas más pequeñas y cercanas a sus comunidades. Además de legislar, ambos deben defender los intereses de sus distritos, impulsar fondos para proyectos locales y atender las preocupaciones de los residentes ante las agencias estatales.

El presidente del país y el Congreso pueden influir en la inflación, la política energética, los impuestos federales y la economía nacional, pero no son quienes reparan el hueco de una calle municipal, ni determinan una ruta local de autobús o administran directamente la escuela del vecindario.

Todo poder es local

Cuando una calle permanece oscura, hay que identificar si pertenece a una ciudad o al condado. Cuando falta transporte público, corresponde reclamar a las autoridades responsables del sistema. Cuando una escuela falla, hay que mirar a la Junta Escolar, al superintendente y a las políticas educativas de Tallahassee.

Votar no garantiza que los problemas desaparezcan, pero permite escoger a quienes tendrán autoridad para enfrentarlos y, posteriormente, exigirles cuentas.

Las primarias del 18 de agosto no son una elección menor ni reservada exclusivamente a los militantes de los partidos. En muchas contiendas locales, podrían decidir directamente quién ocupará el cargo. En las partidistas, definirán quién llegará a noviembre.

La democracia pierde eficacia cuando el ciudadano exige todo al presidente de la nación y desconoce el nombre de su comisionado, su representante estatal o el miembro de la Junta Escolar que representa su distrito, porque al final, todo poder es local.

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