Instituto Interamericano para la Democracia refuerza su directorio con ingreso del Dr. Robert Evan Ellis

Robert Evan Ellis es nuevo miembro de la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia (IID).

MIAMI. - El Instituto Interamericano para la Democracia (IID) incorporó este jueves al académico y especialista en seguridad hemisférica Dr. Robert Evan Ellis como miembro de su directorio, en una sesión de honor que reconoció su trayectoria y reforzó el perfil intelectual de esa institución con sede en Miami.

Ellis es profesor investigador de Estudios Latinoamericanos y ocupa la cátedra de investigación General Douglas MacArthur en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Su incorporación suma al Directorio una voz especializada en América Latina, China y seguridad internacional.

También formó parte del equipo de planificación de políticas del secretario de Estado, con responsabilidades sobre América Latina, el Caribe, narcóticos y aplicación de la ley. Ha presentado investigaciones en 27 países, comparecido ante el Congreso estadounidense y publicado cinco libros sobre China, crimen organizado y relaciones hemisféricas.

El acto se celebró en las oficinas del IID, en Coral Way, Miami. Rodolfo Milani presentó al nuevo integrante; Carlos Sánchez Berzaín comentó su propuesta académica; Tomás Regalado, presidente del Instituto y actual tasador de propiedades de Miami-Dade, formalizó la admisión, y Francisco Endara Daza condujo la ceremonia.

Democracia ante una etapa de transformación

Como propuesta académica de ingreso, Ellis presentó “Democracy, Transformation of the Global Order and the Future of the Western Hemisphere”, una reflexión sobre la democracia, el cambio tecnológico y la competencia geopolítica que, según aclaró, expresa exclusivamente sus opiniones personales.

Ellis anticipó que “este no es un discurso optimista sobre la democracia”. A su juicio, una confluencia de fuerzas plantea amenazas excepcionales para la libertad, la prosperidad y la seguridad. “Estos riesgos son mayores que los que he visto en cualquier otro momento de mi trayectoria profesional”, afirmó.

El investigador identificó seis transformaciones: el deterioro del orden internacional basado en normas; el uso de la tecnología como instrumento de presión; el desplazamiento laboral provocado por la automatización; la revolución militar impulsada por la inteligencia artificial y la robótica; el ascenso geopolítico de China, y la posibilidad de grandes conmociones internacionales.

En su diagnóstico, la polarización, la corrupción, la inseguridad y el desencanto con los gobiernos han debilitado la confianza ciudadana. A esas presiones añadió el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial, capaces de fragmentar —según él— la conversación pública, multiplicar información falsa y ampliar las capacidades de vigilancia estatal.

Reunión del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami. D. CASTROPÉ

Ellis concedió especial atención a la creciente influencia de la República Popular China. Señaló que sus avances en infraestructura, inteligencia artificial, telecomunicaciones, vehículos eléctricos y robótica han fortalecido la imagen de Pekín en América Latina. Citó la encuesta AMLAT Radar 2026, según la cual China aparece por primera vez como el modelo de desarrollo preferido por el mayor porcentaje de latinoamericanos consultados.

El académico consideró posible que China supere a Estados Unidos durante las próximas dos décadas mediante la combinación de sus capacidades económicas, tecnológicas, militares e industriales. También advirtió que América Latina podría transformarse en un escenario central de esa competencia.

Defensa de instituciones y libertades

Pese al tono de advertencia, Ellis planteó una respuesta basada en cuatro principios: fortalecer la resiliencia de los sistemas políticos y económicos, reforzar las instituciones y la transparencia, consolidar alianzas internacionales y explicar con mayor claridad el valor de la democracia, la libertad individual y el Estado de derecho.

Para el nuevo miembro del directorio del IID, una democracia sana no se limita a la celebración de elecciones. También requiere controles al poder gubernamental, instituciones independientes, información confiable, respeto entre los ciudadanos y una cultura dispuesta a defender las reglas incluso en momentos de polarización.

Durante la ceremonia, Ellis agradeció al instituto por preparar la publicación de su nuevo libro, “La participación china en América Latina: Nuevos patrones y desafíos”, que estará disponible próximamente a través de Amazon y de la propia organización.

El IID es un centro de pensamiento privado sin fines de lucro dedicado a promover la democracia, los derechos humanos, la libertad y la institucionalidad en las Américas. Con esta incorporación, amplía su Directorio con un investigador de reconocida trayectoria en asuntos estratégicos para la región.

Ellis cerró su intervención con un llamado a gestionar las diferencias colectivas con respeto y decencia, valores que presentó como esenciales para preservar la vida democrática.