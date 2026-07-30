jueves 30  de  julio 2026
DESIGNACIÓN

Instituto Interamericano para la Democracia refuerza su directorio con ingreso del Dr. Robert Evan Ellis

El experto en seguridad hemisférica se incorpora al órgano directivo del IID, que reconoció su trayectoria académica y profesional durante un acto en su sede de Miami

Robert Evan Ellis es nuevo miembro de la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia (IID).

Robert Evan Ellis es nuevo miembro de la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia (IID).

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Instituto Interamericano para la Democracia (IID) incorporó este jueves al académico y especialista en seguridad hemisférica Dr. Robert Evan Ellis como miembro de su directorio, en una sesión de honor que reconoció su trayectoria y reforzó el perfil intelectual de esa institución con sede en Miami.

Ellis es profesor investigador de Estudios Latinoamericanos y ocupa la cátedra de investigación General Douglas MacArthur en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Su incorporación suma al Directorio una voz especializada en América Latina, China y seguridad internacional.

Lee además
Transportación de rollos de acero en una de las fábricas de USS en Estados Unidos.
WASHINGTON

Economía de EEUU crece 1,5% en el segundo trimestre
Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INICIATIVA

EEUU propone multas de hasta $3.500 por desacato en cortes de inmigración

También formó parte del equipo de planificación de políticas del secretario de Estado, con responsabilidades sobre América Latina, el Caribe, narcóticos y aplicación de la ley. Ha presentado investigaciones en 27 países, comparecido ante el Congreso estadounidense y publicado cinco libros sobre China, crimen organizado y relaciones hemisféricas.

El acto se celebró en las oficinas del IID, en Coral Way, Miami. Rodolfo Milani presentó al nuevo integrante; Carlos Sánchez Berzaín comentó su propuesta académica; Tomás Regalado, presidente del Instituto y actual tasador de propiedades de Miami-Dade, formalizó la admisión, y Francisco Endara Daza condujo la ceremonia.

Democracia ante una etapa de transformación

Como propuesta académica de ingreso, Ellis presentó “Democracy, Transformation of the Global Order and the Future of the Western Hemisphere”, una reflexión sobre la democracia, el cambio tecnológico y la competencia geopolítica que, según aclaró, expresa exclusivamente sus opiniones personales.

Ellis anticipó que “este no es un discurso optimista sobre la democracia”. A su juicio, una confluencia de fuerzas plantea amenazas excepcionales para la libertad, la prosperidad y la seguridad. “Estos riesgos son mayores que los que he visto en cualquier otro momento de mi trayectoria profesional”, afirmó.

El investigador identificó seis transformaciones: el deterioro del orden internacional basado en normas; el uso de la tecnología como instrumento de presión; el desplazamiento laboral provocado por la automatización; la revolución militar impulsada por la inteligencia artificial y la robótica; el ascenso geopolítico de China, y la posibilidad de grandes conmociones internacionales.

En su diagnóstico, la polarización, la corrupción, la inseguridad y el desencanto con los gobiernos han debilitado la confianza ciudadana. A esas presiones añadió el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial, capaces de fragmentar —según él— la conversación pública, multiplicar información falsa y ampliar las capacidades de vigilancia estatal.

Reuni&oacute;n del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami.

Reunión del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami.

Ellis concedió especial atención a la creciente influencia de la República Popular China. Señaló que sus avances en infraestructura, inteligencia artificial, telecomunicaciones, vehículos eléctricos y robótica han fortalecido la imagen de Pekín en América Latina. Citó la encuesta AMLAT Radar 2026, según la cual China aparece por primera vez como el modelo de desarrollo preferido por el mayor porcentaje de latinoamericanos consultados.

El académico consideró posible que China supere a Estados Unidos durante las próximas dos décadas mediante la combinación de sus capacidades económicas, tecnológicas, militares e industriales. También advirtió que América Latina podría transformarse en un escenario central de esa competencia.

Defensa de instituciones y libertades

Pese al tono de advertencia, Ellis planteó una respuesta basada en cuatro principios: fortalecer la resiliencia de los sistemas políticos y económicos, reforzar las instituciones y la transparencia, consolidar alianzas internacionales y explicar con mayor claridad el valor de la democracia, la libertad individual y el Estado de derecho.

Para el nuevo miembro del directorio del IID, una democracia sana no se limita a la celebración de elecciones. También requiere controles al poder gubernamental, instituciones independientes, información confiable, respeto entre los ciudadanos y una cultura dispuesta a defender las reglas incluso en momentos de polarización.

Durante la ceremonia, Ellis agradeció al instituto por preparar la publicación de su nuevo libro, “La participación china en América Latina: Nuevos patrones y desafíos”, que estará disponible próximamente a través de Amazon y de la propia organización.

El IID es un centro de pensamiento privado sin fines de lucro dedicado a promover la democracia, los derechos humanos, la libertad y la institucionalidad en las Américas. Con esta incorporación, amplía su Directorio con un investigador de reconocida trayectoria en asuntos estratégicos para la región.

Ellis cerró su intervención con un llamado a gestionar las diferencias colectivas con respeto y decencia, valores que presentó como esenciales para preservar la vida democrática.

Temas
Te puede interesar

Armada de EEUU y de Chile comandan el mayor ejercicio del mundo en el Pacífico para rutas seguras

Gustavo Petro anuncia viaje a Cuba para reunirse con Díaz-Canel antes del fin de su mandato

Familias de víctimas de doble terremoto en Venezuela siguen atrapadas en un duelo sin cierre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las elecciones primarias en Florida serán el próximo 18 de agosto. 
ELECCIONES 2026

Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007.  
POLÉMICA

Jueza ordena al padre de Amy Winehouse pagar un millón de euros a amigas de la cantante

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.
MIGRACIÓN

Nueve inmigrantes fallecieron intentando alcanzar a nado desde Marruecos al enclave español de Ceuta

Rafael Villalobos, designado superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade.
EDUCACIÓN

Escuelas Públicas de Miami-Dade ya tienen nuevo superintendente

Colt Gray, autor del tiroteo masivo en la escuela secundaria Apalachee de Georgia, comparece ante el tribunal del condado de Barrow en Winder, Georgia, el 9 de diciembre de 2025
DECISIÓN

Condenan a 15 años al padre del tirador de una escuela de Georgia; su hijo cumple cadena perpetua

Te puede interesar

La Armada de EEUU realiza ejercicios en el Pacífico y también participa en el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Armada de EEUU y de Chile comandan el mayor ejercicio del mundo en el Pacífico para rutas seguras

Por Olgalinda Pimentel
Robert Evan Ellis es nuevo miembro de la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia (IID).
DESIGNACIÓN

Instituto Interamericano para la Democracia refuerza su directorio con ingreso del Dr. Robert Evan Ellis

El designado para ocupar el puesto de secretario de Justicia de Estados Unidos Todd Blanche.
COMITé JUDICIAL DEL SENADO

Trump dispuesto a pausar nominación de nuevo fiscal general

Imagen de la refinería Valero en Los Ángeles, California.
mercados

Retrocede precio del petróleo ante esperanza de negociaciones en el Medio Oriente

Las elecciones primarias en Florida serán el próximo 18 de agosto. 
ELECCIONES 2026

Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego