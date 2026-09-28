martes 29  de  septiembre 2026
ENTRETENIMIENTO

Roxana Silva enciende Miami en apertura de "Sinvergüenza", el show de María Conchita Alonso

La artista peruana, con una trayectoria que incluye Viña del Mar, el Festival OTI y grandes escenarios internacionales, vive una nueva etapa musical en Estados Unidos

Roxana Silva y María Conchita Alonso.&nbsp;

Roxana Silva y María Conchita Alonso. 

Cortesía
Por JORGE FERNÁNDEZ

La cantante y artista peruana Roxana Silva fue la encargada de abrir “Sinvergüenza”, el show de la reconocida artista venezolana María Conchita Alonso en Miami, en una noche que reunió sobre un mismo escenario el talento de Perú y Venezuela.

Hija del recordado músico Mauro Silva, de la emblemática Orquesta Show Internacional de los Hermanos Silva, Roxana Silva creció rodeada de música y construyó desde muy joven su propia trayectoria artística. Representó al Perú en el Festival Internacional de Viña del Mar y el Festival OTI, y a lo largo de su carrera ha compartido importantes escenarios con figuras internacionales como Gente de Zona e Ivy Queen, entre otros artistas.

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Durante su presentación en Miami, Roxana Silva interpretó cuatro de sus temas: “Tóxico”, “Bim Bim”, “Esta Locura” y “Todo Acabó”, en un show cargado de energía que mostró al público su actual propuesta musical.

Radicada en Estados Unidos, Roxana Silva ha tenido recientes apariciones en Univision y Telemundo y continúa desarrollando nueva música, presentaciones y proyectos dirigidos al mercado latino.

Su participación en “Sinvergüenza” junto a María Conchita Alonso se suma a esta nueva etapa de Roxana Silva, marcada por su regreso a los escenarios y por nuevas oportunidades dentro de la industria musical latina en Estados Unidos.

“Todavía sigo viviendo ese momento, sigo con esa vibra y no paro de pensar en todo lo que pasó esa noche. Estoy súper feliz y emocionada. Para mí fue algo muy especial abrir el show de María Conchita Alonso, una artista a la que siempre he admirado”, manifestó.

Roxana se mostró “profundamente agradecida con Dios, con María Conchita por esta oportunidad y con cada una de las personas que estuvieron ahí y que hicieron posible una noche tan linda".

"Sentir el cariño y la energía del público fue increíble. Me quedo con el corazón lleno y con muchísimas ganas de seguir adelante, porque siento que estoy viviendo una etapa muy bonita de mi carrera y que vienen cosas maravillosas”, acotó.

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