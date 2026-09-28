El 12% de los cánceres en el mundo están vinculados con infecciones, según una investigación

A partir de 2027, las aseguradoras privadas de salud en Estados Unidos estarán obligadas a cubrir pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) mediante la recogida de muestras personales.

MIAMI.- El 12% de los nuevos cánceres diagnosticados en el mundo se relacionan con infecciones, especialmente el Helicobacter pylori o el virus del papiloma humano (VPH), un problema que afecta, sobre todo, a los países de ingresos medios y bajos.

Un estudio realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó en 2024 el número de nuevos casos atribuibles a 12 agentes infecciosos que se sabe que causan cáncer en los humanos. Dentro de estos se encuentran virus, una bacteria y parásitos.

Se calcula que, en ese año, fueron diagnosticados 2,3 millones de nuevos casos de cáncer: uno de cada ocho estaba relacionado con infecciones. Según una investigación que publica The Lancet Oncology, de los 12 patógenos evaluados, cinco representaban casi todos los casos.

De esta manera, la mayor carga oncológica se asoció al H. pylori, responsable de unos 760.000 casos de cáncer en 2024 (4 %). Le sigue de cerca el VPH, con 750.000 casos (4 %).

Además, el virus de la hepatitis B se vinculó a unos 360.000 casos (2 %), el de Epstein-Barr (VEB) a 260.000 (1 %) y el de la hepatitis C a unos 160.000 casos (menos del 1%).

También fueron analizados el herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi (KSHV), el Schistosoma haematobium, el virus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (HTLV-1), el Opisthorchis viverrini, el Clonorchis sinensis, el poliomavirus de células de Merkel y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Cáncer y bajos recursos

La investigadora del IARC y coautora del artículo, Harriet Rumgay, señaló que los resultados evidencian "el importante papel que puede desempeñar el control de las infecciones en la reducción de la carga mundial del cáncer".

A pesar de los avances en vacunación y cribado, los cánceres relacionados con infecciones "siguen siendo un importante reto mundial y su carga recae de forma desproporcionada sobre las poblaciones de los países de ingresos bajos y medios".

Esos países representaron el 77 % de todos los casos de cáncer relacionados con infecciones, donde el acceso a la prevención y al tratamiento sigue siendo desigual.

El virus de Epstein-Barr (VEB) es la cuarta causa infecciosa de cáncer a nivel mundial, por delante de la hepatitis C, lo que refleja la creciente evidencia de que el primero contribuye no solo al cáncer nasofaríngeo y a los linfomas, sino también a una parte de los cánceres gástricos.

Gary Clifford, coautor del estudio, señaló que este análisis "muestra que el panorama de los cánceres relacionados con infecciones sigue evolucionando a medida que avanza la evidencia científica".

Otro aspecto importante es el foco sobre los ámbitos las futuras inversiones en nuevas herramientas de prevención "podrían tener un mayor impacto", especialmente en infecciones como la del VEB, para las que no hay vacunas eficaces.

La mayoría de los cánceres relacionados con infecciones pueden prevenirse mediante la vacunación, las pruebas de detección y el tratamiento, la prevención y la atención y los programas de cribado.

Por regiones

En ese contexto, Asia Oriental registró el mayor número, con 990.000 casos. Esto supone el 42 % del total mundial, debido principalmente al H. pylori y la hepatitis B.

África subsahariana presentó la proporción más elevada de todas las regiones, con una cuarta parte de todos los cánceres relacionados con infecciones, debido en gran medida a las elevadas tasas de cáncer asociado al VPH y el KSHV, agravada por el VIH.

El 13 % de los cánceres diagnosticados en 2024, en América Central y el Caribe, se relacionó con infecciones, 12% en Sudamérica el 12 %. En los países de Europa occidental fue de 5%.

Pruebas del VPH

Las aseguradoras privadas de salud en EEUU estarán obligadas, a partir de 2027, a cubrir pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH) a través de la recogida de muestras personales, una modalidad que amplía las opciones tradicionales para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Esta medida permitirá que mujeres de 30 a 65 años con riesgo promedio opten por la prueba de VPH autoadministrada cada cinco años, sin necesidad de acudir a un centro médico.

FUENTE: Con información de EFE/DIARIO LAS AMÉRICAS