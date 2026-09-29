martes 29  de  septiembre 2026
COMERCIO

Entra en vigor prohibición de EEUU a importación de productos de Canadá

El veto estadounidense se dirige a productos como cerveza, vino, brandy y otras bebidas alcohólicas. También a derivados de la leche como el lactosuero, entre otros productos

Imagen del Puerto de Miami.

Imagen del Puerto de Miami.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por Julián Varela

La prohibición de entrada a Estados Unidos de algunos productos canadienses, en particular las bebidas alcohólicas, entró en vigor el martes en un nuevo hito del conflicto comercial entre ambos países que les enfrenta desde hace meses.

El veto estadounidense se dirige a productos como la cerveza, el vino, el brandy, entre otras bebidas alcohólicas. También a derivados de la leche como el lactosuero, fuente de proteína, e incluso a las motocicletas de alta cilindrada -de más de 800 centímetros cúbicos- cuyo competidor estadounidense es Harley-Davidson.

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La Casa Blanca anunció la medida el 8 de septiembre, después de que Canadá impusiera nuevos aranceles a productos estadounidenses, como respuesta a sobretasas aplicadas por Washington.

"Ellos han tratado a Estados Unidos de forma muy injusta", dijo el lunes en el despacho Oval el presidente Donald J.Trump.

Comportamiento reacio de Canadá

"Se han comportado como uno de los peores países del mundo (...) Nos llevamos bien con China, nos llevamos bien con su gente y hacemos buenos acuerdos. Pero Canadá ha resultado ser realmente muy difícil de manejar", añadió.

El Ejecutivo estadounidense también levantó el 8 de septiembre las sobretasas punitivas a una serie de productos de su vecino del norte.

Días después, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estimó las nuevas medidas estadounidenses como "relativamente modestas" en su conjunto.

Sobre la prohibición de bebidas alcohólicas, Trump citó el boicot "discriminatorio" por parte de Canadá al mismo tipo de productos estadounidenses.

Desde el año pasado, los vinos y licores estadounidenses han desaparecido de los estantes en la mayoría de las provincias canadienses, que tienen el monopolio de su venta.

Si bien los productores canadienses de cerveza están sobre todo enfocados en el mercado local, la prohibición sigue siendo "grave" para aquellos "que han pasado años construyéndose una clientela en Estados Unidos", subrayó el lunes Richard Alexander, presidente de Beer Canada.

FUENTE: Con información de AFP.

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