martes 29  de  septiembre 2026
TRANSICIÓN

Marco Rubio lo admite: Venezuela necesita elecciones "lo antes posible"

El secretario de Estado dijo que Washington trabaja “muy duro" con el parlamento opositor de 2015 para los comicios tras posble regreso de María Corina Machado

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

MIAMI.- En un breve giro de su posición, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, admitió que Venezuela debe celebrar unas elecciones libres y justas “lo más pronto posible” para emprender “la senda de progreso que merece" para una transición democrática en el país suramericano.

Rubio subrayó la necesidad de acelerar los tiempos para los anunciados comicios, luego de la llegada de la jefe de comunicaciones de María Corina Machado, Claudia Macero, y la masiva movilización de simpatizantes en muchas regiones del país el domingo pasado, en las cuales se exigió fecha de elecciones en otra furtiva muestra de querer un cambio político.

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"Venezuela podrá emprender realmente la senda de progreso que merece", una transición democrática tiene que suceder", aseguró y agregó que en ese objetivo está "realmente centrada" la administración estadounidense.

Marco Rubio y elecciones en Venezuela

Durante sus declaraciones en una cadena de noticias estadounidense y difundidas también por las redes del Departamento de Estado,, Rubio afirmó que en Washington están "trabajando muy duro" con la Asamblea Nacional de la oposición venezolana de 2015, a la cual consideran la institución democrática, para "celebrar elecciones libres y justas lo antes posible".

"Estamos trabajando arduamente con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas lo antes posible", y destacó que la celebración de comicios en estas condiciones es "necesaria".

También habló de la economía venezolana y señaló que "debe seguir recuperándose", en el contexto de la creciente presencia de petroleras estadounidenses para la explotación de hidrocarburos en el país, tras los acuerdos con el régimen de Delcy Rodríguez y la captura de Nicolás Maduro en enero.

¿Regreso de Machado?

La mención de prontas elecciones de Rubio en el contexto del auge petrolero se interpretan como otro factor que apunta hacia el ineludible regreso de Machado a su país.

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025, después de un año de clandestinidad, para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Aunque no llegó a tiempo, el galardón fue recogido por su hija Ana Corina Sosa.

Desde entonces, la opositora ha intentado sin éxito regresar a territorio venezolano, en el marco de la relación entre Washington y Caracas.

FUENTE: Con información de FoxNees, Europa Press

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