María Conchita Alonso: "Sigo intentando no ser impulsiva"

“Voy a contar la historia de mi vida, desde chiquita hasta hoy en día. Contaré lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo entrecomillas, las locuras, las maravillas, los éxitos, lo no logrado o las metidas de pata, los novios y la política, porque abandoné mi carrera unos 12 años por darle prioridad a salvar a Venezuela para que no se convirtiera en otra Cuba”, expuso María Conchita Alonso en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Además de contar sus anécdotas entre videos e imágenes durante el show estilo cabaret, María Conchita también entregará sus éxitos y temas inéditos.

“Tengo algunas canciones que escribí que no han salido, en inglés, sobre todo. Tengo otras que los fans han escuchado, porque han estado en algunos de mis discos, pero hay otras que no han sido lanzadas y que solo las conocen mis superfans. Y hay canciones que son buenísimas, pero tenemos que actualizarlas en cuanto a producción”.

Entre los temas destacan No hay tiempo que perder, No sé por qué, Mírame, Fly Like an Angel, Don’t Disturb Me o Why?

Con una duración de más de 90 minutos y bajo la conducción del exMenudo Daniel René, se trata de un espectáculo sin guion y que podría convertirse en una bioserie.

“Voy a compartir mi música, mis éxitos, voy a cantar una canción nueva en cada show. Será un poquito parecido al Unplugged que tenía MTV. Tal vez de esto podríamos sacar el guion para la historia en la televisión, pero eso todavía está lejos. Es una idea que me gustaría que se convirtiera en realidad, pero no hay nada cerrado”, dijo.

“Lo que quiero hacer es filmarlo, porque llevaba tiempo queriendo hacer mi bioserie, pero no había encontrado con quien hacerla. Me reunía, tenían ideas que no eran como las mías, querían inventar, agregar cosas que no tienen nada que ver conmigo. Hubo quien dijo que ya mi vida la conocían porque lo cuento todo. Pero no saben ni la mitad. De uno dicen tantas cosas estando vivo, que muchas son ciertas, pero otras son verdades exageradas o tergiversadas. Entonces yo, antes de irme de este plano para ese mundo mejor que nos espera, quiero dejar la verdad de mi vida”, añadió.

Pero para contar su historia en el teatro necesita más de una noche, por eso quiso hacer una gira.

“Es tanta información que no podrá ser el mismo show cada noche, porque no tenemos guion, son conversaciones; se podrá repetir historias, pero contadas de una forma distinta. Tal vez un día cuente algo que haya olvidado otro día”, dijo.

“Por eso vamos a hacer una gira, así que tendrán que verme todas las noches (risas). Apenas estamos empezando. La idea era ir preparando todo para el año que viene, pero nos adelantamos y nos están llegando peticiones desde ya. Tenemos cerradas Nueva York, México y Ecuador, y estamos en conversaciones para ir a Costa Rica, Colombia y Japón”, anticipó.

María Conchita Sin… vergüenza

Uno de los pasajes que podría contar sería cómo puso pausa a su carrera para dedicarse a la causa venezolana. Otro podría ser sobre algo que le sucedió en República Dominicana y pasó desapercibido en los medios.

“Son tantas anécdotas que podría hablar sobre lo que viví cuando tomé la decisión de abandonar mi carrera por salvar a Venezuela. O de lo que me sucedió en la República Dominicana, que fue un susto grande. Hay que ir al show para saber lo que pasó, pero lo bonito de lo feo que me sucedió fue que la prensa me mostró su cariño y eso no salió. Y fue sin yo pedirlo. Fue algo muy lindo de los periodistas de allá que nunca voy a olvidar”, recordó.

Sobre si se arrepiente de haber sacrificado su trayectoria a favor del país que la vio crecer, la artista nacida en Cuba argumentó:

“Es un imposible que una sola persona haga eso. Yo me creí invencible, me creí un dios en ese momento, pero eso fue lo que me dictó el corazón, ni lo pensé. Simplemente sentí hacerlo y me arrepiento de cómo lo hice, no de haberlo hecho, porque eso fue en un momento donde estaba súper arriba en mi carrera musical, en Hollywood, y lo dejé todo por salvar un país. Me concentré porque en esa época no había redes sociales, solo el internet. Eso fue cuando Chávez salió de la cárcel y vi que la mayoría en el país se volcó hacia él de una forma que no lo podía creer. Sabía que ese hombre iba a traer una Cuba a Venezuela. Yo que fui educada para vivir en plena democracia, en hacer lo que me diera la gana, sin perjudicar a nadie. Yo miré hacia el futuro y dije: ahí viene otra Cuba”, contó.

De hecho, esa decisión tuvo consecuencias que derivaron en una de las depresiones que ha padecido.

“La experiencia que más me marcó fue el haber perdido algo, de lo que hablaré en el show, por culpa de haber abandonado mi carrera. Fue algo personal, eso me hirió mucho, me deprimió. Creo que he estado deprimida dos o tres veces en mi vida. Y ese fue uno de esos momentos. Otra de mis depresiones fue cuando mi madre se me fue”, dijo.

Asimismo, María Conchita advierte que podría haber quien se desencante al escuchar detalles de su vida. Pero afirma que de esas experiencias aprendió una lección.

“Habrá personas que se desilusionarán por algunas cositas, pero creo que hay más cosas que admirar, porque mi vida ha sido más positiva que negativa. Mi vida ha sido más ayudar que destruir, más cosas buenas que malas. De hecho, nunca he tratado de destruir a nadie. Y si alguna vez herí o me metí en alguna relación, porque sí lo hice, fue por jovencita, por loca, por guiarme por el corazón. No lo hice por fastidiar la relación o a la otra persona, sino por impulsiva y porque mi corazón se apodera del momento”, contó.

“No sé si me arrepentí, pero sí me di cuenta de que no era lo correcto y que uno no debe hacer esas cosas. Eso lo habré hecho dos veces siendo muy joven, ya después no, porque creo en el karma y no me gustaría que me hicieran eso a mí. En la vida no se puede tomar decisiones solo con la cabeza o con el corazón. Hay que tomar decisiones usando ambos. Y sigo tratando de no ser impulsiva”.

María Conchita Sin… vergüenza, sábado 23 de septiembre en el teatro Amaturo del Broward Center. Para boletos, visite www.browardcenter.org, o www.ticketmaster.com; por teléfono al 954.462.0222 o en la taquilla del teatro.