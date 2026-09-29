martes 29  de  septiembre 2026
Fútbol

Cristiano Ronaldo rompe una racha de 18 años con Portugal tras quedarse en el banquillo ante Noruega

Cristiano Ronaldo no jugó ante Noruega y volvió a quedarse en el banquillo de Portugal en un partido oficial por primera vez desde la Euro 2008.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.

Patricia de Melo Moreira / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Cristiano Ronaldo protagonizó un hecho poco habitual con la selección de Portugal durante la victoria 2-1 ante Noruega, por la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. El delantero de 41 años permaneció en el banquillo durante los 90 minutos y no disputó ningún minuto, algo que no ocurría en un partido oficial con el combinado luso desde la Eurocopa 2008.

La decisión correspondió al seleccionador Jorge Jesus, quien explicó antes del encuentro que buscaba administrar los minutos de su capitán después de que Ronaldo disputara cerca de 70 minutos en el triunfo ante Gales.

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“Hoy es el tercer día. Ronaldo jugó cerca de 70 minutos en el partido contra Gales y sentí que no podía ser titular en dos partidos consecutivos hoy”, explicó el técnico.

Jesus también había señalado que quería contar con Ronaldo durante los cuatro partidos de esta fecha internacional, aunque fuera durante algunos minutos. Sin embargo, finalmente decidió mantenerlo en el banquillo durante todo el encuentro.

Cristiano Ronaldo, 18 años después

La suplencia tuvo una particularidad histórica. La última vez que Cristiano Ronaldo había permanecido los 90 minutos en el banquillo de Portugal en un partido oficial había sido durante la Eurocopa 2008, en el encuentro contra Suiza.

En aquella ocasión, Portugal ya había asegurado su clasificación para los cuartos de final, por lo que el entonces seleccionador Luiz Felipe Scolari decidió darle descanso a varias de sus principales figuras.

Desde entonces, Ronaldo había tenido presencia prácticamente constante en los compromisos oficiales de Portugal cuando estaba disponible. La situación cambió este domingo en Noruega, donde volvió a observar un partido completo desde el banquillo.

El antecedente más reciente de un encuentro completo como suplente había sido en junio de 2024, aunque en aquella oportunidad se trató de un amistoso contra Croacia disputado en Lisboa, antes de la Eurocopa.

Gonçalo Ramos ocupó su lugar

La ausencia de Ronaldo en el once inicial permitió que Gonçalo Ramos apareciera como titular en el ataque portugués. El delantero del París Saint-Germain respondió con una actuación decisiva y marcó uno de los goles de Portugal.

Ronaldo, por su parte, mostró una actitud activa desde el banquillo durante el encuentro. El capitán portugués se acercó a saludar a varios de sus compañeros cuando fueron sustituidos, entre ellos el propio Ramos.

Sin embargo, después del pitido final se produjo una escena que llamó especialmente la atención.

Mientras los futbolistas portugueses, tanto titulares como suplentes, se dirigieron hacia las gradas para agradecer el apoyo de sus aficionados y celebrar el triunfo, Ronaldo tomó el camino del vestuario directamente.

El gesto resultó llamativo debido a la habitual participación del delantero en las celebraciones posteriores a los partidos de Portugal. No obstante, no se conoció ninguna explicación pública que permitiera relacionar su decisión con la suplencia.

Portugal mantiene el paso

Más allá de la situación de Ronaldo, Portugal consiguió una importante victoria por 2-1 ante Noruega y mantiene su buen comienzo en la Liga de Naciones.

Para Jorge Jesus, la gestión de los minutos del delantero forma parte de la necesidad de administrar físicamente a un jugador de 41 años que continúa siendo una de las principales figuras de la selección.

La gran particularidad de la jornada quedó, sin embargo, en el registro histórico: Cristiano Ronaldo volvió a quedarse los 90 minutos en el banquillo de Portugal en un partido oficial por primera vez desde 2008, casi dos décadas después de aquella noche ante Suiza.

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