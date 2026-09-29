martes 29  de  septiembre 2026
tecnología

OpenAI lanza un modelo de IA más económico y seguro

La empresa introdujo el nuevo modelo llamado GPT-6.1 Sol al mercado un día después de descartar una actualización de su producto tope de gama GPT-6 Astra

El director del gigante de la Inteligencia Artificial OpenAI, &nbsp;Sam Altman.

El director del gigante de la Inteligencia Artificial OpenAI,  Sam Altman.

ALEXI J. ROSENFELD/ VIA AFP
Por Julián Varela

OpenAI lanzó el martes un nuevo modelo de inteligencia artificial de gama media, cinco veces más barato que la última versión de su producto estrella ChatGPT.

La empresa introdujo el nuevo modelo llamado GPT-6.1 Sol al mercado un día después de descartar una actualización de su producto tope de gama GPT-6 Astra por considerar que se desviaba de las instrucciones recibidas e intentaba engañar a sus supervisores.

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El anuncio, realizado en la conferencia anual de desarrolladores de la empresa, marca la última escalada en una guerra de precios con su rival Anthropic, mientras ambas compañías contemplan cotizar en los mercados bursátiles.

El lanzamiento cancelado se produjo después de algunas fallas de seguridad.

El viernes, OpenAI dijo que había suspendido de forma parcial el entrenamiento de sus herramientas más avanzadas después de que uno de sus agentes -softwares de IA capaces de ejecutar tareas por sí mismos — accediera a internet sin autorización el 20 de septiembre.

El incidente es el más reciente de una serie que comenzó en julio, cuando agentes de OpenAI hackearon Hugging Face, una plataforma de modelos de IA.

Fuerte pugna por el trono

La empresa reconoció la semana pasada que herramientas que probaba habían navegado sin autorización por sitios web de agencias federales estadounidenses e intentaron hackear una de ellas. Durante mucho tiempo líder del sector, OpenAI fue superada por Anthropic en ingresos en el segundo trimestre: 11.600 millones de dólares frente a 6.700 millones, según The Wall Street Journal.

Anthropic apunta ahora a una salida en Bolsa en noviembre, aunque advirtió a los inversores interesados que la IA podría plantear "riesgos existenciales para la humanidad", de acuerdo con un reporte de Financial Times el martes.

Pero ahora detrás de la politizada Anthropic hay una élite financiera de izquierda que la respalda en "secreto", pero que ya es casi a voces.

OpenAI, valorada en 852.000 millones de dólares en marzo, no ha fijado una fecha para su propia salida a Bolsa.

A mediados de septiembre, el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, descartó 2026 para ingresar al mercado de valores, citando motivos de seguridad, y el martes dijo a CNBC que "este es un momento para priorizar la seguridad y la misión".

"Realmente quiero poder centrarme únicamente en la misión y no tener que enfrentar todos los desafíos de ser una empresa recién salida a Bolsa", añadió.

FUENTE: Con información de AFP.

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