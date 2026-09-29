Ejecutivos de la tecnología se reencuentran con Trump en la Casa Blanca

Los presidentes ejecutivos de Nvdia y Meta respectivamente, Jensen Huang y Mark Zuckerberg en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne este martes en la Casa Blanca a destacados ejecutivos del sector de la Inteligencia Artificial (IA) en medio de una fuerte pugna por frenar la expansión de China y acelerar el desarrollo de EEUU.

En el almuerzo de trabajo participa también el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

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El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y el de Nvidia, Jensen Huang, se encuentran entre los asistentes al encuentro, según fuentes consultadas por la agencia de noticias AFP.

Por su parte, la cadena estadounidense CNN hbló de la presencia de los directores ejecutivos de Meta y Google, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai, y del presidente de OpenAI, Greg Brockman. También se espera que participe Elon Musk.

Una serie de incidentes reportados por OpenAI, Anthropic, Google o Meta en los últimos meses alertaron sobre los desvíos de varios modelos de IA y reavivaron el debate sobre la seguridad en este sector de la tecnología

En la víspera de la reunión, OpenAI anunció que posponía el lanzamiento de su modelo de vanguardia previsto para octubre porque este se desviaba de las instrucciones recibidas e intentaba engañar a sus supervisores.

La misma empresa reconoció la semana pasada que sus agentes habían accedido a los sitios web de tres agencias federales estadounidenses, y que un modelo suyo había infiltrado un sitio web gubernamental de salud.

De su lado, Anthropic, responsable del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar "riesgos existenciales para la humanidad", de acuerdo con un reporte del Financial Times.

Diversas preocupaciones

La cuestión se ha convertido en un tema de campaña de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Una encuesta publicada por CNN asegura que un 82% de los estadounidenses se declara "preocupado" por el desarrollo de la IA.

Los demócratas, que antes abogaban por el desarrollo de la IA, ahora, como es parte de la agenda del presidente Trump, pues parece molestar y han emprendido una campaña nacional e internacional tomando como eje central los posibles riesgos de la nuevo tecnología. Pero en particular, porque el auge en este sector lo impulsan Trump e Elon Musk.

Trump considera exageradas las "advertencias" y aboga por un desarrollo de la IA para superar a China e impulsar una economía cada vez más sólida junto a lo que representa para la industria militar estadounidense y por ende para la seguridad nacional.

También criticó el supuesto "rechazo" social hacia la instalación de los centros de datos necesarios para sostener la IA, que encarecen la factura de electricidad, por el momento, hasta que se complete la infraestructura necesaria para que sostenga el rápido avance y expansión de la IA.

Trump dijo que las comunidades que se oponen a estas infraestructuras "quieren terminar siendo atrasadas y pobres" y que "China no podría estar más feliz con este movimiento anti centros de datos".

Mientras en EEUU se debate sobre decenas de restricciones, China avanza sin ninguna y con un plan estructurado para adueñarse y dominar la vital e imparable tecnología en la era actual.

Las dudas y las campañas por parte de la izquiera han calado incluso en algunos conservadores de influencia como el caso del exestratega de Trump, Steve Bannon, quien compartió escenario este mes con el socialista Bernie Sanders para pedier que se reconsidere la acelerada carrera por la Inteligencia Artificial.

El debate dio lugar a alianzas políticas inusuales: el senador Bernie Sanders, referente de la izquierda estadounidense, compartió este mes escenario con el exestratega de Trump, Steve Bannon, para pedir que se reconsidere la carrera por la IA.

El equilibrio adecuado

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson señaló que la reunión en la Casa Blanca se centrará en encontrar "el equilibrio adecuado" entre innovación y supervisión.

"No necesitamos una moratoria. No tenemos que precipitarnos y regular en exceso, porque perderemos la carrera frente a China", dijo en una entrevista el lunes a Fox Business Network.

Empresas como Anthropic y OpenAI han lanzado advertencias públicas sobre el desarrollo descontrolado de sistemas cada vez más potentes, aunque son ellas mismas quienes impulsan esta tecnología de vanguardia y algunos modelos de Anthropic fueron rechazados en jugosos contratos federales para la industria militar de EEUU, una espina que tiene clavada.

Legisladores de ambos partidos han elaborado varios proyectos de ley para regular el sector, pero de parte de la izquierda radical los excesos no faltan, al igual que en Europa. Algunos exigen a las empresas mayor transparencia sobre cómo funcionan sus sistemas y qué medidas de seguridad emplean, pero en el fondo se sabe que las empresas -por seguridad nacional- tampoco pueden ofrecer detalles del funcionamiento de sus plataformas ni de la ingeniería y así ha funcionado a lo largo de la historia universal cuando se trata de la supervivencia de las grandes potencias.

Con la Cámara de Representantes en receso hasta principios de noviembre y los senadores a punto de volver a sus circunscripciones para hacer campaña, es improbable que el Congreso apruebe ninguna legislación integral sobre la cuestión antes de las elecciones legislativas.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.