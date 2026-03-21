lunes 23  de  marzo 2026
PASAR UN BUEN RATO

Sala de Despecho inaugura una nueva sede en Brickell, Miami

El reconocido concepto mexicano de restaurante bar dedicado a cantar, brindar y celebrar el despecho continúa su expansión en Estados Unidos con una nueva sede en el corazón de Miami

Diana March, Irma Martínez, Cata Maya y Natalia Botero, asistentes a la inauguración de la Sala de Despecho.&nbsp;

Diana March, Irma Martínez, Cata Maya y Natalia Botero, asistentes a la inauguración de la Sala de Despecho. 

Cortesía
El interior del local.&nbsp;

El interior del local. 

Cortesía
Un camarero lleva una orden especial.&nbsp;

Un camarero lleva una orden especial. 

Cortesía
Uno de los espacios de Sala de Despecho.

Uno de los espacios de Sala de Despecho.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El popular concepto mexicano Sala de Despecho, conocido por transformar el despecho en una experiencia de celebración, música y convivencia, abrió una nueva sede en Brickell, en Miami.

Con presencia en distintos países y varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo McAllen, Washington y Miami, Sala de Despecho continúa consolidándose como un espacio único donde la música, la comida y la cultura latina se combinan para crear una experiencia vibrante y memorable.

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La nueva sede de Brickell representa la segunda ubicación de la marca en Miami, sumándose al éxito de su local en Wynwood y ampliando su presencia en una de las zonas más dinámicas y cosmopolitas de la ciudad.

Fiel a su esencia, Sala de Despecho propone un ambiente donde el público puede cantar, bailar, disfrutar de la gastronomía y brindar al ritmo de los grandes himnos del despecho que han marcado generaciones en la cultura latina.

El concepto invita a los visitantes a vivir el espíritu del “(des)ahogo de penas más mexicano”, ofreciendo una experiencia donde las emociones se transforman en celebración, acompañadas dea una propuesta gastronómica y de coctelería inspirada en la tradición mexicana.

local - Cortesía
Un camarero lleva una orden especial.

Un camarero lleva una orden especial.

Para celebrar esta nueva etapa, el espacio realizó un evento de apertura, donde invitados especiales y creadores de contenido conocieron de primera mano la propuesta renovada del lugar.

La fiesta contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo del Entretenimiento y los medios de comunicación de la ciudad; presentadores como Carlos Adyan, de Telemundo, y Roxana García, de Univision. También estuvieron la Miss Cuba 2024, Marianela Ancheta, y otras modelos; además de la estilista Irma Martínez e influencers como Catalina Maya y Diana Espinosa March.

local - Cortesía
Uno de los espacios de Sala de Despecho.

Uno de los espacios de Sala de Despecho.

La nueva sede de Sala de Despecho invita a residentes y visitantes de Miami a descubrir un espacio pensado para compartir, cantar y celebrar la cultura latina en el corazón de Brickell.

Ubicación: 1250 S Miami Ave Ste 101. Miami, FL

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