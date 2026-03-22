domingo 22  de  marzo 2026
ESCENA

Anuncian programación en Miami por Día Mundial del Teatro

El viernes 27 de marzo, el festival World Theater Day Miami lleva el teatro a escenarios tradicionales y no convencionales, con una programación gratuita

Póster promocional del festival World Theater Day Miami.&nbsp;

Póster promocional del festival World Theater Day Miami. 

Cortesía/ World Theater Day Miami
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Miami se alista para celebrar el Día Mundial del Teatro, con funciones gratuitas en varios espacios culturales de la ciudad, anunció Ruta Teatral, grupo que organiza el festival y se dedica a resaltar el poder transformador del teatro y su rol en la sociedad.

Instaurado por la UNESCO en 1961, el World Theater Day se conmemora el 27 de marzo cada año.

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En su quinta edición, el World Theater Day Miami lleva el teatro a escenarios tradicionales y a otros no convencionales, con el fin de acercar el arte a toda la comunidad, servir de vitrina a artistas locales y generar oportunidades de empleo dentro del sector cultural.

El festival reafirma el compromiso de Ruta Teatral de seguir fortaleciendo la escena teatral local, creando espacios de encuentro y promoviendo el acceso a la cultura para todos.

Programación

Esperanza Inútil

Sinopsis: Esperanza Perdomo, una mujer entrañable que, tras más de 20 años trabajando en un bar, enfrenta la vida con ilusión, fe y un inquebrantable optimismo. A través

de historias llenas de humor, música y boleros, el personaje conecta con el público desde su candidez y humanidad, sembrando una profunda reflexión sobre la esperanza y los sueños. Mientras espera que un golpe

de suerte cambie su destino, Esperanza se aferra a la promesa de un número de lotería que podría transformar su vida... ¿lo logrará? Protagonizada por Alba Roversi.

Viernes 27 de marzo, a las 7 pm, en Doral Cultural Arts Center Rooftop, 8363 NW 53 St., en Doral.

Júrame

Sinopsis: Una pareja que se conoció en su juventud se reencuentra en la tercera edad tras años de separación, marcados por diferencias, decisiones y emociones no resueltas. En una íntima cita al atardecer,

ambos se enfrentan a su pasado y a lo que nunca se dijeron, en un encuentro cargado de memoria, amor y despedidas. Júrame es una historia profundamente humana que conecta con las emociones más sinceras,

dejando huella en el corazón del espectador. Con las actuaciones de Elluz Peraza y Eduardo Ibarrola. Viernes 27 de marzo, a las 8 pm, en el Goodlet Park Theater, 4200 W 8 Ave., en Hialeah.

Latinos Comedy

Sinopsis: Un show de stand-up comedy en español que reúne a cuatro comediantes cubanos en una noche para reír sin parar. Cada artista sube al escenario con un estilo distinto, que va desde la comedia de

observación hasta el humor negro, el absurdo y la comedia musical. COn Ramiro González, Albert Rojas, Ailin González y Manuel. Viernes 27 de marzo, a las 8 pm, en el James L. Knight Center – Ashe Auditorium, 400 SE 2 Ave., en Miami.

Suitecase Stories

Sinopsis: Pequeñas intervenciones teatrales al estilo de la Commedia Dell’Arte: piezas breves y físicas que, con humor y dinamismo, recrean situaciones cotidianas que ocurren en el aeropuerto. Viernes 27 de marzo, de 2 pm - 5 pm, en el Aeropuerto Internacional de Miami, entre los gates (puertas) H5 y H7.

Para reservar entradas sin costo, visite el portal www.rutateatral.com

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