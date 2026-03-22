Messi firma el gol 901 y lidera remontada del Inter Miami en Nueva York

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF controla el balón durante el partido de la MLS entre el New York City FC y el Inter Miami CF en el Yankee Stadium el 22 de marzo de 2026 en Nueva York, Nueva York.

El Lionel Messi volvió a ser decisivo. Con su gol número 901 como profesional, el argentino lideró la remontada del Inter Miami , que venció 3-2 al New York City FC en la quinta jornada de la MLS .

El triunfo en el Yankee Stadium no solo devuelve confianza al equipo, sino que lo coloca en el tercer puesto de la Conferencia Este.

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Un gol histórico de Messi para cambiar el partido

Messi apareció en el momento clave. En el minuto 61, ejecutó un tiro libre lejano que, tras desviarse en la barrera, terminó en el fondo de la red para el 2-2.

El tanto fue especial: el 901 de su carrera, acercándolo cada vez más a la histórica marca de los 1.000 goles.

De la frustración a la reacción

El Inter Miami venía golpeado tras su eliminación en la Concacaf Champions Cup ante el Nashville SC, partido en el que Messi había alcanzado los 900 goles.

Pero en Nueva York, el equipo mostró carácter para revertir un encuentro complicado.

Un partido lleno de emociones

El encuentro fue un intercambio constante de golpes:

4’: Gonzalo Luján adelantó a Miami

17’: Nicolás Fernández empató para NYCFC

59’: Agustín Ojeda puso el 2-1

61’: Messi igualó el partido

74’: Micael selló la remontada

Messi, además, estrelló dos balones en los postes, mostrando que estuvo cerca de una actuación aún más espectacular.

Sin revancha para New York City

El NYCFC buscaba revancha tras caer ante Miami en los playoffs de la MLS pasada, donde el Inter terminó levantando su primer título de liga.

Sin embargo, la presencia de Messi volvió a marcar la diferencia en el momento decisivo.

Messi y la carrera hacia los 1.000 goles

A sus 38 años, el argentino sigue ampliando su legado. Con 901 goles, la barrera de los 1.000 ya no parece una utopía, sino un objetivo alcanzable.

Cada partido suma un nuevo capítulo en una carrera irrepetible.

Claves del partido

Resultado: New York City FC 2-3 Inter Miami

Gol histórico: Messi (901 en su carrera)

Escenario: Yankee Stadium

Posición: Miami sube al 3º lugar del Este