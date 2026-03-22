Messi firma el gol 901 y lidera remontada del Inter Miami en Nueva York

El Lionel Messi volvió a ser decisivo. Con su gol número 901 como profesional, el argentino lideró la remontada del Inter Miami, que venció 3-2 al New York City FC en la quinta jornada de la MLS.
Lionel Messi marca su gol 901 y lidera la remontada del Inter Miami 3-2 ante New York City FC en la MLS, acercándose a los 1.000 goles
El Lionel Messi volvió a ser decisivo. Con su gol número 901 como profesional, el argentino lideró la remontada del Inter Miami, que venció 3-2 al New York City FC en la quinta jornada de la MLS.
El triunfo en el Yankee Stadium no solo devuelve confianza al equipo, sino que lo coloca en el tercer puesto de la Conferencia Este.
Messi apareció en el momento clave. En el minuto 61, ejecutó un tiro libre lejano que, tras desviarse en la barrera, terminó en el fondo de la red para el 2-2.
El tanto fue especial: el 901 de su carrera, acercándolo cada vez más a la histórica marca de los 1.000 goles.
El Inter Miami venía golpeado tras su eliminación en la Concacaf Champions Cup ante el Nashville SC, partido en el que Messi había alcanzado los 900 goles.
Pero en Nueva York, el equipo mostró carácter para revertir un encuentro complicado.
Un partido lleno de emociones
El encuentro fue un intercambio constante de golpes:
4’: Gonzalo Luján adelantó a Miami
17’: Nicolás Fernández empató para NYCFC
59’: Agustín Ojeda puso el 2-1
61’: Messi igualó el partido
74’: Micael selló la remontada
Messi, además, estrelló dos balones en los postes, mostrando que estuvo cerca de una actuación aún más espectacular.
El NYCFC buscaba revancha tras caer ante Miami en los playoffs de la MLS pasada, donde el Inter terminó levantando su primer título de liga.
Sin embargo, la presencia de Messi volvió a marcar la diferencia en el momento decisivo.
Messi y la carrera hacia los 1.000 goles
A sus 38 años, el argentino sigue ampliando su legado. Con 901 goles, la barrera de los 1.000 ya no parece una utopía, sino un objetivo alcanzable.
Cada partido suma un nuevo capítulo en una carrera irrepetible.
Resultado: New York City FC 2-3 Inter Miami
Gol histórico: Messi (901 en su carrera)
Escenario: Yankee Stadium
Posición: Miami sube al 3º lugar del Este