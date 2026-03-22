domingo 22  de  marzo 2026
RECONOCIMIENTO

La reina Sofía entrega en Miami los Premios a la Excelencia

Los Sophia Awards for Excellence 2026 reconocieron el liderazgo y los aportes a las comunidades de Jorge M. y Darlene Pérez, y Frank y Haydée Rainieri

La reina Sofía, junto a la cónsul general de España, Belén Alfaro (izq.), Jorge M. Pérez, Darlene Pérez, Pilar Lladó y Begoña Santos.&nbsp;

La reina Sofía, junto a la cónsul general de España, Belén Alfaro (izq.), Jorge M. Pérez, Darlene Pérez, Pilar Lladó y Begoña Santos. 

Camille Garzón | Cortesía Queen Sofía Spanish Institute
La reina Sofía, junto a los galardonados Jorge M. y Darlene Pérez, y Frank y Haydée Rainieri.&nbsp;

La reina Sofía, junto a los galardonados Jorge M. y Darlene Pérez, y Frank y Haydée Rainieri. 

Camille Garzón | Cortesía Queen Sofía Spanish Institute
Frank y Haydée Rainieri reciben el premio a la Excelencia de manos de la reina Sofía.&nbsp;

Frank y Haydée Rainieri reciben el premio a la Excelencia de manos de la reina Sofía. 

Camille Garzón | Cortesía Queen Sofía Spanish Institute
La cónsul general de España, Belén Alfaro; el congresista Carlos Giménez y Lourdes Portela Giménez, junto a Frank y Haydée Rainieri, la reina Sofía, Jorge y Darlene Pérez, Pilar Lladó; la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y Begoña Santos.&nbsp;

La cónsul general de España, Belén Alfaro; el congresista Carlos Giménez y Lourdes Portela Giménez, junto a Frank y Haydée Rainieri, la reina Sofía, Jorge y Darlene Pérez, Pilar Lladó; la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y Begoña Santos. 

Camille Garzón | Cortesía Queen Sofía Spanish Institute
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La reina Sofía viajó desde España a Miami para entregar de los Sophia Awards for Excellence el sábado 21 de marzo, en el Pérez Art Museum Miami (PAMM).

Los Sophia Awards for Excellence 2026 reconocieron el liderazgo y los aportes a las comunidades de Jorge M. y Darlene Pérez, y Frank y Haydée Rainieri.

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Organizados por el Queen Sofía Spanish Institute, los Sophia Awards for Excellence (anteriormente Medalla de Oro) constituyen uno de los reconocimientos más prestigiosos que conectan al mundo hispanohablante con Estados Unidos.

El galardón reconoce la excelencia en el arte, la cultura, la diplomacia, la ciencia y la vida pública. Figuras como el presidente Bill Clinton, Plácido Domingo, Penélope Cruz, Carolina Herrera, Mario Vargas Llosa, o Gloria y Emilio Estefan, han sido merecedoras del prestigioso premio.

Pilar Lladó, presidenta del Queen Sofía Spanish Institute, afirmó: “Los premios que otorga el QSSI no son meros reconocimientos honoríficos. Son una forma de reconocer a quienes han dedicado su talento, creatividad y liderazgo a tender puentes, enriquecer nuestras sociedades y acercar mundos que, aunque distintos, comparten aspiraciones comunes”.

Durante la ceremonia, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, proclamó el 21 de marzo como el Día del Queen Sofía Spanish Institute, en honor a la labor de la institución en la promoción del

entendimiento cultural y de programas educativos que muestran las contribuciones de España y del mundo hispanohablante a la historia de EEUU. La proclamación también destacó el papel del Instituto en el lanzamiento en Florida de America&Spain250, en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos.

El galardonado Jorge M. Pérez, urbanizador, coleccionista de arte y fundador del PAMM, señaló: “Es un verdadero honor recibir este reconocimiento del Queen Sofía Spanish Institute, especialmente en una ciudad como Miami, donde convergen diversas culturas que configuran una vibrante comunidad global. Para Darlene y para mí, el arte siempre ha sido algo profundamente personal, pero su mayor impacto reside en ser compartido: unir a las personas y fomentar el diálogo. Nos enorgullece apoyar una mayor visibilidad de los artistas latinoamericanos en Europa y del arte contemporáneo español en Estados Unidos, y estamos profundamente agradecidos de formar parte de una comunidad global que valora el intercambio cultural".

Por su parte, el homenajeado Frank Rainieri, empresario en la rama de turismo y fundador del Grupo Puntacana, expresó: “Para nosotros, recibir este reconocimiento de manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía es un gran honor. Ella ha sido un símbolo de dignidad, respeto y serenidad. Una mujer que encarna valores, comprometida con la cultura y el servicio a su país. Es una validación de nuestra trayectoria que apreciamos profundamente”.

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