Salvador Pérez renueva con los Royals y asegura su legado en Kansas City

El venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, regresa al dugout tras conectar un jonrón en un compromiso de la MLB.

Los Kansas City Royals anunciaron este martes la renovación de su capitán y receptor estelar Salvador Pérez , quien firmó una extensión de contrato por dos años y 25 millones de dólares, según informó el equipo. El acuerdo incluye pagos diferidos y reemplaza la opción del club por 13,5 millones correspondiente a la temporada 2026.

Con este nuevo contrato, los Royals aseguran la permanencia de su principal figura hasta la temporada 2027, garantizando que el ídolo venezolano termine su carrera con el uniforme de Kansas City. “Salvy es una leyenda de los Royals y uno de los jugadores más importantes en la historia de esta franquicia”, declaró el gerente general J.J. Picollo. “Queríamos que su legado continuara con nosotros, y estamos tan emocionados como los aficionados por esta noticia”.

Pérez, de 35 años, viene de otra campaña sólida en 2025, en la que bateó para .236/.284/.446 con 30 cuadrangulares y 100 impulsadas en 155 juegos. Además, no cometió errores en 92 encuentros como receptor, aunque continuó alternando su rol como bateador designado y primera base para reducir la carga detrás del plato.

Durante este nuevo contrato, es probable que el veterano comience una transición hacia un papel más enfocado como bateador designado, mientras actúa como mentor del joven prospecto Carter Jensen, quien debutó en Grandes Ligas en septiembre.

Picsart_24-10-28_18-49-33-492.jpg Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, observa desde el dugout durante la quinta entrada en el Juego 4 de una serie de playoffs de béisbol de la División de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York, el jueves 10 de octubre de 2024, en Kansas City, Missouri. AP/Charlie Riedel

En 14 temporadas con Kansas City, Salvador Pérez ha dejado números dignos de Salón de la Fama: promedio de .264/.301/.457, con 1.712 hits, 303 jonrones y 1.016 carreras impulsadas. Fue el MVP de la Serie Mundial de 2015, año en el que los Royals conquistaron su primer título en tres décadas. Además, suma nueve convocatorias al Juego de Estrellas, cinco Bates de Plata, cinco Guantes de Oro y el prestigioso Premio Roberto Clemente por su labor comunitaria.

Pérez, nombrado capitán del equipo en 2023, se encuentra a solo 15 jonrones de romper el récord histórico de George Brett, consolidando aún más su nombre entre los grandes de la franquicia. Con esta extensión, Kansas City no solo retiene a su líder en el campo, sino también a un símbolo de identidad y compromiso que ha marcado una era dorada en la historia de los Royals.