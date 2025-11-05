Sector privado crea en octubre más empleos de lo esperado

Un empleado de la construcción, un sector frenado por la crisis inmobiliaria por una caída de más de tres años en las ventas de viviendas.

El sector privado creó 42.000 empleos en Estados Unidos en octubre, más de lo esperado por los inversores, según la encuesta de ADP/Stanford Lab publicada el miércoles.

El mes pasado, este estudio periódico dio cuenta de una eliminación de puestos de trabajo.

Estos datos son un termómetro del mercado laboral, aunque su fiabilidad es puesta en duda regularmente por los analistas.

Pero tiene una importancia capital en este momento, ya que no hay datos oficiales sobre el mercado laboral debido al "shutdown" o cierre parcial de servicios públicos por falta de acuerdo presupuestal en el Congreso.

Datos duplican pronósticos

El actual cierre es, desde este miércoles, el más largo de la historia estadounidense, lo que pretendían los extremistas de izquierda y sobre todo que coincidiera con los resultados electorales en tres estados demócratas, dos de ellos los bastiones esa ideología: Nueva York, Nueva Jersey y California.

En septiembre, la pérdida neta de empleos en el sector privado fue de 29.000 puestos.

El consenso reunido por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal entre economistas para octubre arrojaba 22.000 nuevos puestos creados.

"El sector privado sumó empleos en octubre por primera vez desde julio, pero las contrataciones fueron modestas en relación a lo que reportamos a comienzos de año", resumió la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

FUENTE: Con información de AFP.